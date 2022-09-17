Akaryakıt fiyatları düşüyor! Motorine büyük indirim - Son Dakika
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Akaryakıt fiyatları düşüyor! Motorine büyük indirim

17.09.2022 10:00

Brent petrolün varilinin düşmesi sonrası akaryakıt fiyatları da etkilendi. Motorinde pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş indirim yapılacağı bildirildi. İşte yeni motorin fiyatı...

Gerek döviz kurlarındaki gerekse brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerindeki değişimleri de sık sık etkiliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor. Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları da aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

22 LİRA SEVİYESİNE DÜŞECEK

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde büyük indirim bekleniyor. Pazartesi günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorinin litre fiyatı 22 lira seviyesine inecek. Motorin ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

3 büyükşehirde güncel motorin fiyatları ise şu şekilde:

  • İstanbul'da 24.83 TL
  • Ankara'da 24.92 TL
  • İzmir'de 24.94 TL
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