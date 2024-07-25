Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti

Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorin grubuna gelen 1 lira 47 kuruşluk indirim gece yarısı pompaya yansırken, fiyatların düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43 lira 54 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 45 liradan satılıyor.

25.07.2024 08:20
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Akaryakıta yapılan büyük indirim sonrası İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.54 liradan satılırken benzinin litresi ise ortalama 45 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent Petrol, İstanbul, Zam, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • doğan: İndirim Sonucu= 1 ayda 5 yukarı, 2 aşağı. 15 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: 3 güne kalmaz okkalı zam gelir demedi demeyin 7 0 Yanıtla
  • Ali null: ÖNEMLİ OLAN VATANIMIZ MAZOT BENZİN ÇIKAR İNER ÖNEMLİ OLAN BAYRAGIMIZ VATANIMIZ VE ÖZGÜRLÜGÜMÜZ CANIMIZ VATANIMIZ VE SAYGILAR 3 3 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: bir indiriyon he he diyoruz bir çıkarıyorsun oha diyoruz annünmü 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti - Son Dakika
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