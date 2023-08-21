Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 38 lirayı aşacak - Son Dakika

Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 38 lirayı aşacak

Son Güncelleme: 21.08.2023 09:15

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira zam geliyor. Zammın ardından motorinin litresi 38 lirayı aşacak.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 52 kuruş indirim gelmişti. Bu gece yarısından itibaren ise zam motorine 1 lira zam geliyor.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 90 kuruşa, Ankara'da 38 lira 42 kuruş, İzmir'de ise 38 lira 59 kuruşa çıkacak.

FİYAT 3 AYDA 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 LİRA YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 38 lirayı aşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 38 lirayı aşacak - Son Dakika
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