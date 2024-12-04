MSA Mısır'da Mutfak Sanatları Akademisi Açacak

Ekonomi

Mutfak Sanatları Akademisinin (MSA) Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Sitare Baras, Mısır'ın ciddi yatırımlarla dikkati çeken bir ülke olduğunu belirterek, "Mısır'da bir mutfak sanatları akademisi açacağız." dedi.

MSA kurucusu Mehmet Aksel ile FutureBright Grup kurucusu Akan Abdula??????? işbirliğiyle yürütülen "Mesleki Eğitim Algı Araştırması,"nın sonuçları MSA'da düzenlenen etkinlikte açıklandı.

Araştırmanın, 2023 boyunca tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yürütüldüğünü söyleyen Sitare Baras, araştırma sonucunda Türkiye'nin sorununun "İşsizlik Değil Mesleksizlik" olduğunun ortaya konulduğunu belirtti.

Baras, araştırmanın dikkati çeken bulguları arasında, Z kuşağındaki genç öğrenci adaylarının mesleki eğitim konusunda daha bilinçli ve geleceğe yönelik hayal kurma becerileriyle öne çıktığını vurgulayarak, "En hızlı algı değişimi ise mesleki eğitimi, çocuklarının mutluğunu dahi göz ardı ederek desteklemeyen "etiket meraklısı" ailelerde gerçekleştirilmeli." diye konuştu.

"Modernize edilmiş Köy Enstitülerini tekrar hayata geçirebiliriz"

MSA'nın modernize edilmiş haliyle Köy Enstitülerini hayata geçirme projelerine değinen Baras, şöyle konuştu:

"MSA olarak 20 senede çok başarılı ve deyim yerinde ise 'su sızdırmaz' bir eğitim sistemi geliştirdik. Şimdi artık bu sistemi farklı meslek başlıklarında da uygulamanın sırası geldiğine inanıyoruz. Hem yapısal olarak, hem dijital olarak ve hem de tecrübe olarak buna hazırız. Aşçılık ve buna bağlı dallarda yakaladığımız başarıyı, ihtiyaç duyulan başka meslek gruplarına da uygulayarak, Türkiye'de bir nevi modernize edilmiş Köy Enstitülerini tekrar hayata geçirebiliriz. Bu kapsamda, kıyı bölgemizden birinde Bebek Bakımı, Çocuk Bakımı ve Yetişkin Bakımı ile ilgili bir okul kurgusu üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca İç Ege bölgesinde Feyz Çiftliğinin sahibi Sencer Solakoğlu ile birlikte dünyada eşi benzeri görülmemiş içerikte bir Tarım, Hayvancılık, Gastronomi ve Pazarlama okulu projesi üzerinde çok ciddi ilerleme kaydettik."

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Baras, Türkiye'de ve dünyada artık üniversite mezunlarından daha çok meslek okulu mezunlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Baras, MSA'da aşçılığın dışında yeme-içme deneyimini sağlayacak bütün branşlarda mesleki eğitim verdiklerine değinerek, kuruluşundan beri bütün dünyada bu işi yapan 150-200 yıllık tecrübeli uluslararası mesleki eğitim akreditörlerinin yönlendirmesinde ve danışmanlığında yaptıklarının altını çizdi.

20 yılda 30 bin mezun verdiklerinin altını çizen Baras, "Yolda giderken 20 yılda onlardan da çok şey öğrendik. Sadece kendi alanımızda değil mesleki eğitim sisteminin ne olduğu ve nasıl kurulduğu, nasıl yönetildiği konusunda da çok ciddi feyz aldık." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın özellikle turizm, ağırlama ve yaşam alanı yatırımlarıyla dikkati çeken bir ülke haline geldiğinden söz eden Baras, Mısır'da MSA açacaklarını anlattı.

Baras, " Kahire, Akdeniz kıyısındaki İskenderiye ve Ras El-Hekma gibi bölgelerde çok ciddi bir kalkınma var. Bize bu bölgede bir mutfak sanatları akademisi kurmamız için teklif geldi. Daha önce düşünmediğimiz bir yer olmasına rağmen gidip inceledik ve 100 milyondan fazla nüfusa sahip bu ülkenin potansiyelini gördük. Mısır'da bir mutfak sanatları akademisi açacağız. Kahire'nin yanı sıra 'New Cairo' adıyla yeni bir bölge inşa ediliyor. Bu kadar geniş çaplı turizm ve ağırlama yatırımı yapılırken, yetkin personel ihtiyacı doğmuş durumda. Bizi buraya davet ederek bu okulu burada yapmamızı istediler. Biz de projeyi yerinde inceledik. 2025'in sonu veya 2026'nın ilk üç ayında açmak üzere el sıkıştık, milliyet anlaşması imzaladık. Gerçekten heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.