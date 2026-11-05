MTSO Başkanı Sadıkoğlu, yeniden yapılanmada üretimin güçlendirilmesini vurguladı

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yeniden yapılanma, yalnızca konut ve işyeri inşa etmekten ibaret değil. Üretimin yeniden güçlendirilmesi, işletmelerin ayakta kalması, nitelikli işgücünün şehirde tutulması ve ticari hayatın canlandırılması da en az fiziki inşa kadar önemli" şeklinde konuştu.

6 Şubat depremleri sonrası Malatya'da devam eden inşa çalışmalarını incelemek ve bilgiler almak üzere Malatya'ya gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve akademisyenler Doç. Dr. Defne Dursun, Doç. Dr. İsmail Demirdağ ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Burak Kaya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile bir araya geldiler.

Öğrencilere Malatya'nın ekonomisi ve öne çıkan ticari faaliyetler hakkında bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, "Malatya, tarih boyunca Doğu Anadolu'nun önemli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olmuştur. Bugün de tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin birlikte geliştiği bir ekonomik yapıya sahibiz. Ekonomimizin en güçlü markası şüphesiz kayısıdır. Ancak Malatya'yı yalnızca kayısıyla tanımlamak doğru olmaz. Tekstil ve hazır giyim, gıda, makine, elektrik, elektronik, mobilya ve madencilik sektörleri de ekonomimizde önemli bir yere sahip. Özellikle organize sanayi bölgelerimiz, üretim ve istihdam açısından şehrimizin lokomotifleri arasında bulunuyor. Bizim öncelikli hedefimiz, sahip olduğumuz tarımsal ve sanayi potansiyelini daha fazla katma değere dönüştürmek. Örneğin kayısıyı yalnızca ham madde olarak ihraç eden değil, işleyen, paketleyen, markalaştıran ve dünya pazarlarına kendi markalarıyla sunan bir üretim yapısını güçlendirmek için projeler geliştiriyoruz. Aynı yaklaşımı sanayide de önemsiyoruz. Üretimin yalnızca fason imalatla sınırlı kalmaması, işletmelerimizin teknoloji, tasarım, markalaşma ve ihracat kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Depremler sonrası devam eden yeniden yapılanmanın yalnızca konut ve işyeri inşa etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya ekonomisini değerlendirirken 6 Şubat depremlerini ayrı tutmamız mümkün değil. Depremler yalnızca binalarımızı ve işyerlerimizi değil, üretim zincirlerimizi, istihdamımızı, ticari ilişkilerimizi ve şehir ekonomimizin bütün dengelerini etkiledi. Bugün şehrimizde yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. Ancak bizim açımızdan yeniden yapılanma, yalnızca konut ve işyeri inşa etmekten ibaret değil. Üretimin yeniden güçlendirilmesi, işletmelerin ayakta kalması, nitelikli işgücünün şehirde tutulması ve ticari hayatın canlandırılması da en az fiziki inşa kadar önemli" şeklinde konuştu.