MTSO'ya 'Yılın Hizmet Projesi' Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO'ya 'Yılın Hizmet Projesi' Ödülü

MTSO\'ya \'Yılın Hizmet Projesi\' Ödülü

MTSO, SAHA EXPO Fuarı'na katkılarından dolayı 'Yılın Hizmet Projesi' ödülüne layık görüldü.

06.12.2024 12:29
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na (MTSO) Saha EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katkılarından dolayı 'Yılın Hizmet Projesi' ödülü verildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "MTSO ve MTOSB olarak 3 yıldır ortaya koyduğumuz güç birliği Mersin'i savunma sanayinde başarı hikayesi yazma noktasına getirdi" dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, '8. Zirvedekiler Başarı Ödülleri' törenine katıldı. Kent protokolünün de yer aldığı törende, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılarak destek veren Mersin Valiliği, MTSO ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ne (MTOSB) 'Yılın Hizmet Projesi' ödülü verildi.

"Mersin olarak birleşmeyi tercih ettik"

MTSO adına ödülü alan Çakır, sektörün Türkiye'de hızla büyüyen stratejik bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, Mersin firmalarının da bu alandaki etkinliğinin gün geçtikçe arttığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrışmanın başta ekonomi olmak üzere her alana zarar vereceğine işaret eden Çakır, "Biz Mersin olarak birleşmeyi tercih ettik. MTOSB'yle birlikte güç birliğine giderek kentimizde savunma sanayinin gelişmesi adına sanayicimize destek verdik, yanlarında olduk. MTSO ve MTOSB olarak 3 yıldır ortaya koyduğumuz güç birliği Mersin'i savunma sanayinde başarı hikayesi yazma noktasına getirdi. Mersin iş dünyası tüm sektörleriyle tüccarı ve sanayicisiyle, hizmet sektörleriyle birlikte hareket etiğinde bu başarılar ortaya çıkıyor. Dünya her alanda birleşirken biz de bölünmeden kan kaybetmeden ekonomimizde tek yumruk olmalıyız" diye konuştu.

Çakır, savunma sanayinin güçlenmesi, sektörde yerli ve millilik oranının artması adına kentin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde fuar katılımlarından sektörün ihtiyaç duyacağı kalifiye personel yetiştirilmesine kadar her alanda destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"MTSO ve MTOSB'nin işbirliği örnek oldu"

Meclis Başkanı İzol da Mersinli firmaların bu alandaki gücünün giderek arttığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Savunma sanayisinin güçlenmesi ve Mersin firmalarının büyümesi için elbirliğiyle hareket edilmesinin önemini vurgulayan İzol, MTSO ve MTOSB'nin bu alandaki işbirliğinin örnek olduğunu kaydetti. İzol, kentin bu tür birlikteliklerle büyüyüp güçleneceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO'ya 'Yılın Hizmet Projesi' Ödülü - Son Dakika

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