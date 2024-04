Ekonomi

Mücbir Sebep Hali süresinin son kez uzatılacağına dair gündemi değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Mücbir Sebep Hali süresi 6 ay sonra sona ererse birçok işletme faaliyetini sonlandırma durumuna gelebilir. Bu da yeniden işsizliğe ve göçe sebep olacaktır. Şehrimizin demografik yapısının bozulmaması ve sosyoekonomik olarak daha hızlı toparlanması için Mücbir Sebep Hali süresi en az 2 yıl daha uzatılmalıdır" dedi.

Mücbir Sebep Hali süresinin 6 aylık uzatılmasının yeterli olmayacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük yıkım ile can kaybına yol açan depremler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan Mücbir Sebep Hali süresinin son kez uzatılacağını AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrendik. Eğer son kez uzatılacaksa, 6 aylık bir uzatma yeterli olmayacaktır. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerimizde iş dünyası 6 Şubat öncesine dönemedi. Hala ayağa kalkamayan on binlerce esnafımızın olduğu deprem illerinde Mücbir Sebep Hali süresi 6 ay sonra sona ererse birçok işletme faaliyetini sonlandırma durumuna gelebilir. Bu da yeniden işsizliğe ve göçe sebep olacaktır. Beşeri sermayesini ciddi ölçüde kaybeden şehrimiz zaten niteliksiz göç almayı sürdürüyor. Şehrimizin demografik yapısının bozulmaması ve sosyoekonomik olarak daha hızlı toparlanması için Mücbir Sebep Hali süresi en az 2 yıl daha uzatılmalıdır" şeklinde konuştu.

Mücbir Sebep Hali süresi sona erdiğinde biriken borçların ödenmesi konusunda azami düzeyde kolaylık sağlanmasının şart olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Mücbir Sebep Hali süresi sona erdiğinde KDV, Kurumlar Vergisi ve Muhtasar şartsız şartsız taksitlendirilmeli. İşletmelerin tüm SGK borçları da teminata gerek duyulmaksızın taksite bağlanmalıdır. 50 bin TL ve üzeri borçların taksitlendirilmesi için istenen teminat şartı kaldırılmalı ya da limit 500 bin TL'ye yükseltilmelidir. Biriken borçların taksitlendirilmemesi durumunda esnaf, tüccar ve sanayicimiz zor durumda kalacaktır. Teşviklerinin yanması ile karşı karşıya kalacak olan üyelerimiz için ileride telafisi daha zor sonuçlar ortaya çıkacaktır" diye konuştu. - MALATYA