Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu AAA Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu AAA Olarak Belirlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin Kredi Notu AAA Olarak Belirlendi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu tekrar en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, güçlü mali yapısı ve yatırım yapma kabiliyetiyle öne çıkıyor.

20.08.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu tekrar en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan dokuz değerlendirmede de "AAA" notu alarak güçlü bir mali yapısı olduğunu kanıtladı. Ulusal ölçekteki uzun vadeli kredi notu alanında en yüksek derece olan "AAA" notu Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Harcamaların sürdürülebilirliği ve ayarlanabilirliği ile borç ve likidite sağlamlığı gibi ölçütlerde gösterilen başarı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara, İstanbul, Manisa, Bursa, Antalya ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte kredibilitesi en yüksek kurumlar arasındaki yerini korumasını sağladı.

Fitch Ratings'in bir değerlendirme unsuru sonucunda "bbb(+)" seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Başkan Aras; "Güçlü mali yapısı ile Muğla Büyükşehir örnek bir belediye"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten dokuzuncu kez en yüksek not AAA almanın kendilerini mutlu ettiğini, güçlü mali yapıları ile Muğla'da vatandaşların huzuru ve mutluluğu için yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras; "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlara, tasarruf tedbirlerine rağmen Büyükşehir Belediyemiz uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan en yüksek not olan AAA'yı almaya devam ediyor. Güçlü mali yapımızla Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurumların başında geliyoruz. Öz kaynaklarımız yanında sağladığımız uygun dış kredilerle de şehrimizin alt ve üst yapılarını güçlendirmek, vatandaşlarımıza hak ettikleri en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. En güvenilir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan dokuz kez AAA almak bizleri mutlu etti. Muğlamızın parasını Muğla'ya harcamaya, vatandaşlarımızın huzuruna, mutluluğuna, geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu AAA Olarak Belirlendi - Son Dakika

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