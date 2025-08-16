Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarını Yerinde İnceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarını Yerinde İnceledi
16.08.2025 12:58  Güncelleme: 12:59
Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Menteşe ilçesinde yapımı süren yatırımları yerinde denetledi. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp yeniden yapılacak Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi de dahil olmak üzere birçok projede güncel durum ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Menteşe ilçesinde yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen projelerde saha denetimleri gerçekleştirdi. Yılmaz, Hasan Özcan Huzurevi ile depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp yeniden yapılacak Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere birçok yatırım alanında incelemelerde bulundu.

Yılmaz: "Menteşe'de devam eden yatırımları yerinde inceledik"

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın vizyonu ve direktifleri doğrultusunda sahada güçlü bir yatırım süreci yürütüyoruz" diyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, çalışmaların planlanan takvimde tamamlanması için ilgili daire başkanlarıyla koordinasyon toplantıları yaptıklarını ifade ederek: "Muğla Menteşe ilçemizde saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Sahada devam eden yatırımlarımız ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Bugün Hasan Özcan Huzurevimiz ile birlikte, depreme dayanıksız olduğu için yenilenen Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini yerinde kontrol ederek ilgili daire başkanlarımızla alınacak önlemler konusunda denetimlerimizi gerçekleştirdik. Hem de zaman planlamamızı yaptık. Akabinde, Menteşe ilçemizdeki eski otogar bölgesi olarak adlandırılan yerde fen işleri daire başkanlığımıza hizmet edecek yapının kontrolünü gerçekleştirdik" dedi.

Tetik: "960 Metrekarelik yeni hizmet binası ekim ayında tamamlanacak"

Etüt ve Projeler Daire Başkanı Münevver Tetik: "Dairemizin hizmet binası olarak kullanması için yaklaşık 960 metrekare kapalı alana sahip, hem idari ofislerin hem de işçilerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak binamızın yapım çalışmaları devam ediyor. Ekim ayı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Hasan Özcan Huzurevi ile ilgili işlemlerimizi bitirdik. Kabullerimizi yapıyoruz. Şu an yapı kullanım izin belgesine başvuracağız. 4 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olan, 100 kişinin barınacağı huzurevimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Depremden dolayı yıkımı tamamlanan huzurevimizle ilgili projemizi tamamladık, ihalemizi yaptık. Yaklaşık 8 bin metrekarelik bir yapı alanımız olacak. İçerisinde sadece huzurevinden ayrı, gündüzlü bakım ve aktif yaşam gibi farklı fonksiyonların da olacağı binamızın temelini en kısa sürede atmayı planlıyoruz."

Kallem: "Kışla parkı tamamen yenilenecek"

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem "Fen İşlerine ait bu tesislerde peyzaj alanlarının yenilenmesi ile personelimizin konfor alanlarını da oluşturmuş olacağız. Aynı zamanda Hasan Özcan Huzurevi'nde yaşlılarımız için karşı tarafında yer alan parkın yenilenmesi, oturma gruplarının oluşturulması ve gün içerisinde sosyal etkinliklerini yapabilecekleri alanlar oluşturulacak.

Kışla Parkı da tamamen yenilenecek. İçerisinde etkinlik alanları, üreticilerimiz için satış stantları, yenilenmiş yürüyüş yolları olacak. Bütün park alanları elden geçirilecek. Küçük ve orta yaş grubu için ayrı park alanları yapılacak. Basketbol ve futbol sahaları yenilenecek. Fotoğraf çekim alanı oluşturmak için 'Masalevi' adını verdiğimiz bir bölge yapılacak. Sosyal alanlar oluşturuluyor. Aydınlatmalar yenilenecek, güvenli alanlar çoğalacak. Kışla Parkında yaşlılara hizmet verecek alanlar da olacak"

Paşalı: "Hasan Özcan Huzurevi uzman personeli ile hizmet verecek"

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı "Hasan Özcan Huzurevi bitme aşamasında. Huzurevimizde doktor, diyetisyen, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire gibi uzman ekiplerimiz olacak. 100 kişi kapasiteyle ve 65 çalışan ile huzurevimiz hizmet verecek"

Özdemir: "Uğur Mumcu Bulvarında sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı"

Fen İşleri Daire Başkanı Süleyman Özdemir "Daire başkanlığımız olarak yaptığımız çalışmalar kapsamında Uğur Mumcu Bulvarında sıcak asfalt çalışması yapmak için trimer çalışmalarımızı tamamladık. Ardından sıcak asfalt çalışmalarını bitirmiş durumdayız. Buradaki çalışmalarla birlikte Zübeyde Hanım, İsmet Çatak ve Abdi İpekçi Caddesi'nde de çalışmalarımız devam edecek. Yaklaşık 15 milyon liralık bir yatırım planlıyoruz. İlçe belediyeleri ile yaptığımız protokol kapsamında Kozağaç-İkizce yolunda 17 kilometrelik bir çalışma yapacağız. Burada söküm çalışmaları devam ediyor. Sonrasında plant-miks temel yapıp sathi kaplama çalışmalarını tamamlayacağız. İl genelinde 250 kilometrelik bir sathi kaplama planımız bulunmakta. Yaklaşık 150 kilometresini tamamladık. Dün Menteşe ilçesi Bayır Mahallesinde 1 kilometrelik bir yolumuzu tamamladık. Kozağaç yolunu bitirdikten sonra Çiftlik-Çırpı'da çalışmalarımız sürecek. Ekiplerimiz şu an Milas Ağaçlıhöyük'te çalışmalarına devam ediyor. Ardından Kuzyaka-Balcılar hattında da çalışmalarımız sürecek" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarını Yerinde İnceledi

SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
