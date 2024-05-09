Muğla\'da GastroMuğla proje tanıtım toplantısı yapıldı

Ekonomi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2023 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Muğla Valiliğinin koordinesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile GastroMuğla proje tanıtım toplantısı yapıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2023 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Muğla Valiliğinin koordinesinde GastroMuğla proje tanıtım toplantısı yapıldı. MUTSO salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve GEKA Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, kooperatifler, tarımsal birlikler ve üretici kadınlar katıldı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda 9-10 Mayıs tarihlerinde devam edecek olan GastroMuğla proje tanıtım toplantısında, Coğrafi İşaret: Temel Kavramlar, Başvuru, Tescil ve Denetim Süreçleri, Muğla İlindeki Coğrafi İşaretli ve Başvuru Süreci Devam Eden Ürünler, Coğrafi İşaretli Ürünlerin Markalaşması ve Tanıtımı, Coğrafi İşaretli Ürünlerde Başarılı Uygulama Örnekleri, Gastronomi Turizmi Nedir? İyi Uygulama Örnekleri, Gastronomi Turizmi Pazarının Analizi, Eğilimler ve Pazarlama Yaklaşımları, Coğrafi İşaret ve Gastronomi Turizmi Entegrasyonu, Bölgesel İşbirlikleri ve Ortaklıklar, Coğrafi İşaretli Ürünlerle Birlikte Gastronomi Turizmi Etkinlikleri Geliştirme eğitimleri verilecek.

Hedef Muğla mutfağının tanıtılması

Muğla'da gastronomik unsurların oldukça fazla olduğu, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çektiği ve gastronomi turizminin kolay bir şekilde diğer alternatif turizm türleriyle entegre edilebileceği ortaya çıktığı belirten MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, "Bu çerçevede, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile Muğla ilinin tüm ilçelerinde Antik Çağdan Günümüze Muğla Mutfağı'nın tanıtımı ve markalaşmasına katkı sunulması, bölgede gastronomi turizminin canlandırılması adına çalışmalar yapılması, coğrafi işaretli ürünlerin satış ve pazarlamasının gerçekleştirilmesi, gastronomi turisti sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı kadın kooperatif üyelerine ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı seyahat acenteleri ve turist rehberlerine, coğrafi işaret almış sanayi odaları, belediyeler ve birlik yetkilileri ve yöneticilerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir. Böylece gastronomi turizmi konusunda farkındalığın arttırılması, yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin satış ve pazarlanmasına yönelik vizyonun kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.

Muğla'nın coğrafi işaretleri ürünleri

Coğrafi işaretlerin dünya pazar büyüklüğü 200 milyar dolar, Avrupa Birliği pazar büyüklüğü 77,1 milyar avroluk bir bütçeyi oluşturuyor. Muğla'nın Avrupa Birliği Coğrafi işaret tescili alan Milas zeytinyağı ve Milas Çekişke zeytini 2 ürünü bulunuyor. Proje konusu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, Muğla iline özgü çok çeşitli gastronomik ürün olduğu, Bodrum mandalini, Fethiye kaya inciri, Fethiye tahini, Kavaklıdere cevizi, Köyceğiz portakalı, Marmaris yer fıstığı, Marmaris çam balı, Milas ekşili köftesi, Milas kanlı kavurması, Milas tepsi böreği, Milas vekilharcı, Milas yağlı zeytini, Milas çaykaması, Milas Çekişke zeytini, Milas zeytinyağı, Muğla Göce tarhanası, Muğla köftesi, Muğla saraylısı, Muğla sulu kebabı, Muğla çam balı belirlendi. - MUĞLA