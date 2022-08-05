Muğla'da istilacı balık türleri tadım etkinliği - Son Dakika
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Muğla'da istilacı balık türleri tadım etkinliği

05.08.2022 13:33

Muğla'da istilacı balık türleri tadım etkinliği Küresel iklim değişikliği sonucu Kızıldeniz ve Hint Okyanusunda yaşayan balık türlerinin Ege kıyılarına gelmesi ile yenilebilir türlerin ekonomiye kazandırılması için Akdeniz Koruma Derneği tarafından Akbük sahilinde 'İstilacı balık tadım...

Muğla'da istilacı balık türleri tadım etkinliği

Küresel iklim değişikliği sonucu Kızıldeniz ve Hint Okyanusunda yaşayan balık türlerinin Ege kıyılarına gelmesi ile yenilebilir türlerin ekonomiye kazandırılması için Akdeniz Koruma Derneği tarafından Akbük sahilinde 'İstilacı balık tadım etkinliği' düzenlendi.

MUĞLA - Akdeniz Koruma Derneği, Türkiye denizlerine sonradan giren ve yerli türler üzerinde baskı uygulayan yeni balık türlerinin tüketilerek ekosistemde denge sağlanmasını amaçladıkları Yeni Balıklar projesi çerçevesinde Akbük'te istilacı türler tadım etkinliği gerçekleştirdi.

İklim değişikliğinin etkisiyle artan deniz suyu sıcaklığı, Kızıldeniz, Hint Okyanusu gibi farklı ekosistemlere ait türler için Akdeniz Havzası'nı her geçen gün daha yaşanabilir hale getirdiği, Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı ve gemilerin balast suları ile taşınan yeni balık türleri, yabancısı oldukları Türkiye denizlerine hızla uyum sağlayıp çoğalırken, bir yandan da yerli balık türleri ve küçük ölçekli balıkçılık ekonomisi üzerinde tehditler oluşturduğu açıklandı. Aslan balığı, Kılkuyruk Mercan, Asker balığı, Lokum balığı, Uzun Dikenli Deniz Kestanesi, Türkiye kıyılarında son birkaç yıldır yaşamaya ve hızla yayılmaya başlayan türler arasında yer alıyor.

Akdeniz Koruma Derneği, 2012 yılından bu yana istilacı olarak da adlandırılan yeni balık türlerinin izlenmesi için çalışıyor. Aynı zamanda yenebilir yeni balık türlerinin sofralara dahil olmasını sağlayarak, bu türlerin yerel türler üzerindeki baskının azaltılması ve küçük ölçekli balıkçılara yeni bir gelire dönüşmesi için faaliyet gösteriyor.

Bu türlerin tanınması, sofralara kazandırılarak tüketim alışkanlığı haline gelmesi için Akdeniz Koruma Derneği tadım etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bu amaçla Muğla Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda istilacı türler tadım etkinliği düzenledi.

Akbük Koyu'nda yer alan Altaş Restoran'da gerçekleşen tadım etkinliğinde yeni balık türleri arasında yer alan Aslan, Asker ve Paşa Barbunu balığı servis edildi. İstilacı balık türleri tadım etkinliğine katılan yaklaşık 70 kişiye yeni balıkların denizlerimize nasıl girdiği, ekosistemde oluşturduğu değişimler ve iklim krizine yönelik bilgiler Akdeniz Koruma Derneği ekibi tarafından verildi.

Yeni balık türlerinin sofralara kazandırılması ile yerli türler üzerindeki baskı azaltılarak, bu türlerden küçük ölçekli balıkçılığın gelir elde etmesi sağlanmış olacağı, Akdeniz Koruma Derneği bu türlere yönelik bilginin artması için gerçekleştirdiği etkinliklere Ağustos ayında Fethiye, Mersin ve İstanbul'da devam edecek.

Akdeniz Koruma Derneği Akyaka Saha Yöneticisi Çağdaş Yaşar, "Denizlerimizde 1869 yılında Süveyş kanalının açılması ile dünya deniz ticareti değil sadece Kızıldeniz ve Akdeniz'deki çok parçalı eko sistemlerini birleştirmiş olduğu bu durum iklim değişikliğinin neden olduğu deniz suyu sıcaklığının artışı ile de artık denizlerimize yeni balıklar geldi. Bu yeni tür balıklar ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Neden bu kadar önemli bu balıkların ekonomiye kazandırılması? Çünkü istilacı türler dediğimiz bu türler ekosistemimize farklı şekillerde zarar veriyor. Bu türlerin ekonomiye katılıp restorantlarda ve tüketici ile buluşturup daha fazla tüketilmesi ile endemik dediğimiz lahoz gibi türlerimizin daha rahat nefes almasını sağlayabiliriz" dedi.

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Muğla, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da istilacı balık türleri tadım etkinliği - Son Dakika

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