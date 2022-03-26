Muğla'da spor turizmi 12 aya yayılacak - Son Dakika

Denizi, yeşil doğası, el değmemiş koyları ve kültürel varlıklarıyla milyonlarca turistin tercih ettiği Muğla'da spor turizminin 12 aya yayılmasına yönelik çalıştay düzenlendi.

Valiliğin himayesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) iş birliğinde, "Dört Mevsim Spor, Dört Mevsim Turizm" temasıyla düzenlenen "Muğla Spor Turizmi Çalıştayı"nda, kentte spor turizmine ilişkin yol haritası çizilmesi hedefleniyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Vali Orhan Tavlı, son yıllarda alternatif turizm faaliyetlerinde hızlı artış olduğunu söyledi.

Muğla ve ilçelerinin alternatif turizm açısından eşsiz değerlere ve avantajlı bir konuma sahip olduğunu belirten Tavlı, "Muğla, ülkemizde turizm çeşitliliğinde birinci sırada yer almaktadır. İlimiz birçok alternatif turizm türünün yapılabildiği uygun bir coğrafyaya sahip olmakla birlikte spor turizmi için de muhteşem olanaklar sunmaktadır." dedi.

Vali Tavlı, Muğla'nın son yıllarda Dünya Ralli, Dünya Kiteboard, Uluslararası Aquamasters Yüzme, Optimist Dünya şampiyonaları, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve Ölüdeniz Hava Oyunları gibi büyük ve prestijli birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Muğla'nın "marka kent" olarak turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için altyapı ve üstyapı yatırımlarının devreye sokulduğunu anlatan Tavlı, "Dört mevsimin aynı anda yaşandığı ilimiz, 324 spor parkur alanıyla yaz ve kış aylarında pek çok sportif faaliyetin yapılmasına son derece uygun şartlara sahip nadir bölgelerden. Muğla'mızda deniz, dağ, orman, su altı zenginlikleri, göl, nehir, kanyon, mağara gibi her türlü çeşitlilik ve iklimsel uygunluk da mevcut." diye konuştu.

"Muğla, hazır müşterisiyle zengin ve alternatif turizm imkanlarına sahip"

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise kentin, çağlar öncesinden bugüne tabiat güzellikleri ve zengin kültür çeşitliliğiyle çok özel bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Muğla'nın hazır müşterisi, kaliteli ziyaretçi profiliyle zengin ve alternatif turizm imkanlarına sahip olduğunu anlatan Akdoğan, en önemli alternatif turizm çeşidinin ise spor turizmi olduğunu ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl de turizmin, kültürler arası etkileşimin yoğun gerçekleştiği bir sektör, sporun ise sağlıklı yaşam ve zindeliğin temel metodu olarak hayatın ayrılmaz bir parçası durumunda bulunduğunu kaydetti.

Turizm ve sporun, kitlesel düzeyde canlılığı, hareketliliği, hayata bağlanmayı ve hoşgörüyü organize ettiğini belirten Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Turizmin ve sporun bu makul eşleşmesi, her iki dinamiği uyum içinde yöneterek etkili sonuçlar almayı bir hedef haline getirmiştir. İlimiz, yıllardır farklı milletlerden konukları etkin şekilde ağırlamayı başarmış, turistik deneyim olarak dinlenme, öğrenme, yenilenme ihtiyaçlarını karşılayarak küresel çapta tanınan bir uluslararası destinasyon olma ayrıcalığını yaşamıştır. Kazanılan bu başarı ve birikim, yeni stratejiler oluşturmayı, turizm faaliyetlerini geliştirmeyi, farklı tür ve tiplerde gerçekleşecek turizm etkinliğini çalışma süreçlerimize dahil etme zaruriyetini meydana getirmiştir."

Programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman ile MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de konuşma yaptı.

Çalıştayın açılışına, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, ticaret ve sanayi odaları ile turizm alanında faaliyet gösteren STK'lerin temsilcileri, akademisyenler ve turizm işletmelerinin yetkilileri katıldı.

Muğla Spor Turizmi Çalıştayı ile dağcılıktan yamaç paraşütüne, raftingden yelkenciliğe, su altı dalışından bisiklet ve trekkinge kadar birçok aktivitede dört mevsim zengin olanaklar sunan kentin, spor turizmindeki geleceğine ışık tutulacak.

Çalıştayda, su ve macera sporları, geleneksel sporlar, bisiklet, hokey ve kort tenisi ile diğer sporlar, konu başlığı olarak ele alınacak.