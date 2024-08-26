Muğla\'da Tarım Kooperatifleri İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kooperatiflerin yer aldığı, Türkiye'de bir ilk olan Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Datça Sındı Köyü'nde bir araya gelerek Muğla için önemli adımlar attı.

Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin öncü olduğu buluşmaya Seydikemer Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Menteşe Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milas Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Bodrum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katıldı.

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ortaklarının katılım sağladığı toplantıda kooperatifler arası işbirliği, ürünlerin yurt içi ve yurt dışına pazarlanması konuları ele alındı. Ayrıca özel sektör temsilcileri de toplantıya katılım sağlayarak, kooperatif ürünlerinin pazarlanması konusunda destek vereceklerini belirttiler.

Kooperatifler arası bilgi alışverişi yapılarak, birlikte hareket etme stratejilerinin geliştirildiği toplantıda, kooperatiflerin ortak hedefler doğrultusunda işbirliğini güçlendirmeye ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik konularda görüş birliğine varıldı.

Toplantının kooperatifler için önemine değinen Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk "Toplantılarımızı biz rutin olarak her ay yapmaya çalışıyoruz. Her ay bir kooperatifimizde toplanıp hem birbirimiz ile tanışmamız ve marifetlerimizi öğrenmemiz açısından fayda sağlıyor. Bu ürünleri öncelikle Muğla genelinde tanıtıp satışını gerçekleştirdikten sonra Türkiye geneline ya da yer yer yurtdışı satışları önceliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesinden önemli destekler alıyoruz. Makine ekipman ve bilgi konusunda destek sağladıkları için biz adım adım büyümeye çalışıyoruz" dedi.

Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul "Kooperatifimizde şu an badem ve zeytinyağı ağırlıklı ürün satmaktayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Katar'a, İsviçre'ye, İngiltere'ye çağla turşusu ihraç ettik. Çalışmalarımız Büyükşehir'in8 destekleri ile sürmekte" dedi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Teknikeri Cenk Erdoğan "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Ticaret Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı'nın altında faaliyet gösteren kooperatifleri tek çatı altında buluşturduk. Bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir proje. Burada kooperatifler, ortak satın alım yapabilme, tanınırlıklarını arttırsınlar, kapasitelerini güçlendirme ve ürünlerini geniş kitlelere ulaştırsınlar istedik" dedi. - MUĞLA