Muğla İŞKUR, 9 ayda 6 bin 788 mezunu işe yerleştirip Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Muğla İŞKUR, 9 ayda 6 bin 788 mezunu işe yerleştirip Türkiye birincisi oldu

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Muğla İŞKUR, 9 ayda 6 bin 788 mezunu işe yerleştirip Türkiye birincisi oldu
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Muğla İŞKUR, 2026'nın ilk 9 ayında 6 bin 788 yükseköğretim mezununu özel sektörde işe yerleştirerek Türkiye birincisi oldu. Aynı dönemde il genelinde 33 bin 793 kişi istihdama kazandırıldı, 13 bin 38 genç özel sektörde iş sahibi oldu.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 9 ayında özel sektörde 6 bin 788 yükseköğretim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık ederek Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde Muğla'da toplam 33 bin 793 kişi istihdama kazandırıldı.

İstihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken sonuçlara ulaştı. 2026 yılının ocak-eylül döneminde özel sektörde 6 bin 788 yükseköğretim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık eden Muğla Çalışma ve İş Kurumu, bu alanda Türkiye birincisi oldu.

9 ayda 33 Bin 793 kişi işe yerleştirildi

Muğla genelinde iş arayan vatandaşların istihdama katılımını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, yılın ilk 9 ayında toplam 33 bin 793 kişinin işe yerleştirilmesi sağlandı.

Özellikle genç istihdamında önemli sonuçların elde edildiği dönemde, 15-24 yaş grubundaki 13 bin 38 genç özel sektörde iş sahibi oldu. Elde edilen veriler, il genelinde gençlerin ve yükseköğretim mezunlarının iş gücü piyasasına katılımına yönelik çalışmaların sonuçlarını ortaya koydu.

Gençlere mezuniyet öncesi kariyer desteği

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, yürütülen istihdam çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençlerin eğitim hayatlarından itibaren iş dünyasına hazırlanmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrasında iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Altınok, kariyer danışmanlığı, İş Kulübü eğitimleri ve Çalışma ve İş Kurumu Gençlik Programı ile gençlere çok yönlü destek sağladıklarını kaydetti.

Gençlik programı ile öğrencilere iş deneyimi ve finansal destek

Gençlerin istihdama katılımını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Çalışma ve İş Kurumu Gençlik Programı kapsamında, üniversite öğrencilerine kendi kampüslerinde mesleki deneyim kazanma imkanı sunuluyor. Ders programlarını aksatmayacak şekilde esnek olarak planlanan uygulama dahilinde öğrencilere finansal destek sağlanırken; gençlerin iş disiplini ve tecrübesi kazanarak çalışma hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor. Programın, mevcut eğitim-öğretim dönemi boyunca kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
TürkiyeEkonomiEğitimİŞKURMuğlaSon Dakika

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