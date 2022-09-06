Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi - Son Dakika
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Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi

06.09.2022 14:48
Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu getirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu getirildi.

Bodrum'a, Bahama bayraklı 347 metrelik "Odyssey of the Seas", Limassol Limanı'ndan geldi. Gemide çoğunluğu ABD'li 3 bin 620 yolcu ile 1651 kişilik mürettebat bulunuyor.

İstanbul'dan gelen Malta bayraklı 262 metrelik "Mein Schiff Herz"de ise çoğunluğu Alman 1696 yolcu, 720 personel yer alıyor.

Gemiden inen yolcular, işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Yolculardan bazıları da tarihi alanları gezdi, denize girdi.

"Odyssey of the Seas" adlı kruvaziyerin gece saatlerinde Kuşadası'na, "Mein Schiff Herz"in de Rodos'a hareket edeceği bildirildi.

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Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 turist geldi Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 turist geldi Düzensiz göçmenler yüzerek adaya geçmeye çalıştılar Düzensiz göçmenler yüzerek adaya geçmeye çalıştılar
Kaynak: AA

Bahama, Bodrum, Muğla, Seas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi - Son Dakika
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