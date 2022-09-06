Gemiden inen yolcular, işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi 'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Yolculardan bazıları da tarihi alanları gezdi, denize girdi.

Kaynak: AA

Bahama, Bodrum, Muğla, Seas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi - Son Dakika

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