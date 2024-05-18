Muğla'nın Havalimanları Yolcu ve Kargo Trafiğinde Büyük Artış Kaydetti - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'nın Havalimanları Yolcu ve Kargo Trafiğinde Büyük Artış Kaydetti

Muğla\'nın Havalimanları Yolcu ve Kargo Trafiğinde Büyük Artış Kaydetti

Muğla'nın iki önemli havalimanı, Milas-Bodrum ve Dalaman, 2024 yılının Nisan ayında yolcu ve kargo trafiğinde dikkate değer bir artış yaşadı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda Nisan ayında 228 bin 779 yolcu, 2 bin 225 uçak trafiği ve bin 954 ton yük taşıma kapasitesi kaydedildi. Dalaman Havalimanı ise kargo cirosunda yüzde 25 artışla 5 bin 641 ton rakamına ulaştı. Bölgenin turizm ve ticaret potansiyeli de artan kargo cirosu ve uçuş sayılarıyla ön plana çıkmaya başladı.

18.05.2024 18:17
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Dalaman ve Milas Bodrum Havalimanları, 2024 yılının Nisan ayında yolcu ve kargo trafiğinde büyük artış kaydetti.

Muğla'nın iki önemli havalimanı, Milas-Bodrum ve Dalaman, 2024 yılının Nisan ayında yolcu ve kargo trafiğinde dikkate değer bir artış yaşadı. Milas-Bodrum Havalimanı, Nisan ayında 228 bin 779 yolcuya hizmet verirken, 2 bin 225 uçak trafiği ve bin 954 ton yük taşıma kapasitesine ulaştı. Yılın ilk dört ayında ise toplam 524 bin 506 yolcu ağırlanırken, 5 bin 596 uçak havalimanını kullanarak 3 bin 948 ton yük taşıdı.

Özellikle Dalaman Havalimanı'nın performansı göz doldurdu. 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 5 bin 641 ton kargo cirosuna ulaşan havalimanı, iç hatlarda yüzde 14 artışla 2 bin 637 ton, dış hatlarda ise yüzde 37 artışla 3 bin 400 ton kargo cirosu elde etti. Uçuş sayılarına bakıldığında, Dalaman Havalimanı'ndan yapılan uçuşlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 6 bin 734 oldu. İç hat uçuşları yüzde 7 azalışla 5 bin 12'ye düşerken, dış hat uçuşları yüzde 14 artışla bin 722'ye yükseldi.

Türkiye genelinde ise Nisan ayında 17 milyon 973 bin 101 yolcuya hizmet verilirken, 178 bin 614 uçak trafiği gerçekleşti ve 372 bin 430 ton yük taşındı. Yılın ilk dört ayında toplamda 61 milyon 879 bin 94 yolcu ağırlanırken, 653 bin 472 uçak trafiği ve 1 milyon 373 bin 395 ton yük taşıma rakamlarına ulaşıldı.

Açıklanan verilere göre Muğla'nın havalimanlarının, hem iç hem de dış hatlarda, yolcu ve kargo trafiğinde önemli bir merkez haline gelmeye başladığı görülürken, artan kargo cirosu ve uçuş sayıları da, bölgenin turizm ve ticaret potansiyelini de ön plana çıkarmaya başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'nın Havalimanları Yolcu ve Kargo Trafiğinde Büyük Artış Kaydetti - Son Dakika

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