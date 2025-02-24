Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Yüzde 18 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Yüzde 18 Arttı

Muğla\'ya Yabancı Turist Girişi Yüzde 18 Arttı

Ocak ayında Muğla'ya 12 bin 134 yabancı turist geldi, İngilizler ilk sırada yer aldı.

24.02.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya Ocak ayında gelen 12 bin 134 yabancı turist girişi oldu. 2024 yılının Ocak ayında 10 bin 309 yabancı turist girişi olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış oldu.

2024 Ocak ayına göre yüzde 18 artış

Muğla'ya Ocak ayında gelen yabancı turistlerden 3 bin 681'i Dalaman, Bin 883'ü Milas- Bodrum olmak üzere 5 bin 564 yabancı turist havalimanlarından giriş yaptı. Geriye kalan 6 bin 570 giriş ise deniz limanlarından giriş yaptı. Deniz limanları içinde Bodrum limanından 3 bin 859, Marmaris limanından Bin 075, Mantarburnu limanından 814, Fethiye limanından 728, Göcek Limanından 30, Datça limanından 33, Turgutreis limanı 28 ve Yalıkavak limanından 3 giriş oldu. Geçen yıl Ocak ayında Muğla'ya giriş yapan yabancı turist sayısı 10 bin 309 olurken, bu yıl 12 bin 134 giriş sonrası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış yaşandı.

İlk 5 ülke içinde İngilizler ilk sırada

Muğla'ya Ocak ayında gelen yabancı turistler içinde ilk sırayı 2 bin 835 kişi ile İngiliz turistler alırken, ikinci sırayı 622 kişi ile İrlanda, 434 kişi ile Rusya Federasyonu üçüncü, 382 kişi ile Yunanistan dördüncü ve 155 kişi ile Ukrayna beşinci sırada yer aldı. İngiliz turistler Ocak ayında Muğla'ya gelen turistler arasında yüzde 23'lük bir orana sahip. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, turist, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Yüzde 18 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:57 Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:53 Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 12:54:03. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'ya Yabancı Turist Girişi Yüzde 18 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.