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Murzioğlu, TOBB Türkiye 100'e giren Samsunlu şirketleri kutladı - Son Dakika

Murzioğlu, TOBB Türkiye 100'e giren Samsunlu şirketleri kutladı

11.02.2022 12:07
Murzioğlu, TOBB Türkiye 100'e giren Samsunlu şirketleri kutladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına giren Samsunlu iki firmayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına giren Samsunlu iki firmayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde, şirketlerin 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi yarışması sonuçlandı. 29 farklı ilden ve 32 ayrı sektörden şirketler yer aldığı TOBB Türkiye 100 listesine Samsun'dan da iki firma adını yazdırarak, büyük bir başarıya imza attı. Ankara'da düzenlenen törenle açıklanan listeye Samsun'dan yüzde 319 büyüme başarısı gösteren MC Filtre Sanayi 46'ncı, yüzde 205 büyüyen Samsun Yurt Savunma Sanayi (SYS) ve Ticaret A.Ş. de 85'inci sıradan adını yazdırdı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu'nun da bulunduğu törende Samsunlu firmalara ödülleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.

Başarılarının devamını diledi

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girmeyi başaran iki firmayla gurur duyduklarını söyledi. Firmaların başarılarını, "Takdire şayan" olarak değerlendiren Murzioğlu, "Üreterek, istihdam sağlayarak ülkemiz geleceği için değer oluşturan kentimizin değerli markalardan MC Filtre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tebrik ediyorum. Girişimcilik, ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarıdır. Bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyüme de o yönde ivme kazanmakta. Biz tüm şirketlerimizi ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. Bu şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içerisinde daha üst sıralara tırmanmış olacak. Türkiye'nin en hızlı büyüyen KOBİ'lerini belirleyen ve ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmeyi hedefleyen Türkiye 100 programına ilimizden giren iki şirketimiz de faaliyet alanları ile bu vizyonun doğruluğunu teyit etmişler ve yeni girişimcilere de örnek olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, istihdamına katkı sağlayan şirketlerimizin kurucuları, yöneticileri ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Murzioğlu, TOBB Türkiye 100'e giren Samsunlu şirketleri kutladı

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Salih Zeki Murzioğlu, Savunma Sanayi, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Murzioğlu, TOBB Türkiye 100'e giren Samsunlu şirketleri kutladı - Son Dakika Ekonomi


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