İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
12.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 45 yaşındaki İsmail Gül, küçük yaşta işçi olarak girdiği tekstil sektöründe kurduğu fabrikada ürettiği ürünleri 11 ülkeye gönderiyor.

İş bulmak amacıyla 14 yaşında İzmir'e giden Gül, 15 yıl boyunca tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştı. Kazandığı tecrübeyle Muş'ta kendi işletmesini kurmaya karar veren Gül, 2022'de Sungu beldesinde devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikasını kurdu.

11 ÜLKEYE GÖNDERİYOR

İki çocuk babası Gül, 150 kişiye istihdam sağladığı fabrikada ürettiği tekstil ürünlerini Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan başta olmak üzere 11 ülkeye gönderiyor.

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

"GÜNDE BİN 300 PANTOLON ÜRETİYORUZ"

Gül, AA muhabirine, devlet desteğinden faydalanmak ve gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla böyle bir yatırım yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Güzel bir iş sahası kurduklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Kentimiz ciddi bir genç nüfusa sahip. Bu genç nüfus üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimizin yüzde 60'ını başta Almanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına üretim yapıyoruz. Devletin sağladığı teşviklerden de yararlandık. Gençlerimize istihdam yaratmaya çalışıyoruz. 150 kişiyi istihdam ettiğim fabrikada günde 1300 pantolon üretiyoruz. Küçük yaşta İzmir'de tekstil fabrikalarında 15 yıl işçi olarak çalıştım. Uzun süre çalıştıktan sonra işi öğrendim ve devlet desteği ile Muş'ta kurduğum fabrikada işimin patronu oldum."

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

Fabrikada çalışan Hivda Aktan ise "Babam inşaatta çalışıyor, annem de ev hanımı. Hem okul okuyorum hem tekstil fabrikasında çalışıyorum. Kazandığım parayla eğitimime devam ediyorum. Bir yıldır burada çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İngiltere, Ekonomi, Almanya, İhracat, Fransa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:16:37. #7.11#
SON DAKİKA: İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.