MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, 1 Mayıs'ı kutladı

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, 1 Mayıs\'ı kutladı

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, işçinin ve emekçinin bayramı olan 1 Mayıs'ı kutlayan bir mesaj yayımladı. Boyacı, mesajında işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs'ı yürekten kutladığını belirtti. Ayrıca, işçinin haklarının dinimizde önemli olduğunu vurgulayarak, emeğin sömürülmediği, adaletli ve eşit bir dünya umuduyla tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını ifade etti.

01.05.2024 13:36
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs'ı kutlayan bir mesaj yayımladı. Başkan Boyacı, mesajında, "1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. İnsanlığın geleceği için gecesini gündüzüne katarak görevlerini fedakarca yerine getiren tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum. İşçinin hakları, alın terinin önemini dinimizde çok önemli sayılmıştır. Hz. Peygamber, "İşçileriniz, kardeşlerinizdir. Yediklerinizden yedirin. Takatin üzerinde iş vermeyin. Zor bir iş ise, siz de yardım edin. İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz. İşçisinin ücretini vermeyen, kıyamette beni hasım olarak bulacaktır" buyurmuştur. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. 1 Mayıs barış, demokrasi, güvenli bir gelecek için mücadelenin dışında dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği bir gündür. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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