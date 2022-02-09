MÜSİAD üyelerinin 25 milyar liralık yatırım, 25 bin istihdam sağlaması bekleniyor

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Yatırım Yılı ilan ettikleri 2022'de MÜSİAD üyelerinin 25 milyar liralık yatırım yapmasını ve 25 bin ek istihdam oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Asmalı, bu yıl gerçekleştirilecek MÜSİAD Expo ve Türk-Arap İş Zirvesi başta olmak üzere dernek tarafından hayata geçirilecek projelere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Görevi devraldıklarında ortaya koydukları 7 maddelik strateji planı çerçevesinde MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi'ni kurduklarını dile getiren Asmalı, yatırım alanlarının tanıtımı ve üretim sahalarının geliştirilmesine ilişkin raporlamalar yaparak, ihracata yönelik ticarette yeni ortaklıkların oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi.

Asmalı, "Bu birimlerle Körfez bölgesinden yatırımcıları iş insanlarımızla bir araya getirerek, bölgesel kalkınmayı destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Geçen haftalarda ticari diplomasiye yönelik attıkları adımlar kapsamında Çorum ve Kayseri'de gerçekleştirdikleri Anadolu Ekonomi Diplomasisi programlarından bahseden Asmalı, başta büyükelçiler olmak üzere Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerini sahaya davet ederek başlattıkları projenin bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sağlamasını hedeflediklerini anlattı.

Asmalı, bu kapsamda Anadolu Ekonomi Diplomasisi programını Yatırım Yılı çerçevesinde ülke geneline yayıp, büyükelçilerle iş insanlarını bir araya getirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

MÜSİAD üyelerinden 25 milyar TL yatırım, 25 bin istihdam

Mahmut Asmalı, Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güvendiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'ı aşkın ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Samsun'da 7,6 milyar TL, Adana'da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir'de 1,6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçirildi. Şimdiden toplamda 20 milyar TL'ye ulaşan bu güven hareketinin etki alanını Yatırım Yılı çerçevesinde daha da genişleteceğiz. Söz konusu yatırım tutarının yıl içerisinde 25 milyar liraya ulaşacağını düşünüyoruz. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin iş gücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyor, ilk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz."

Türk-Arap İş Zirvesi 27-29 Mayıs'ta Gaziantep'te düzenlenecek

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, yeniden dizayn ettiğimiz MÜSİAD Expo 2022 Ticaret Fuarı ile kıtaları birleştirecek bir ticaret ağı oluşturacaklarını söyledi.

İnşa ettikleri bu yeni ticaret anlayışında Türkiye merkezli uluslararası ticareti güçlendirmeyi istediklerini vurgulayan Asmalı, "Türk-Arap İş Zirvemizi de bu kapsamda İstanbul dışına taşıyarak, bölgesel dinamiklere dokunmayı amaçlıyoruz. 27-29 Mayıs'ta Gaziantep'te gerçekleşecek Türk-Arap İş Zirvesi ve 2-5 Kasım'da düzenlenecek MÜSİAD Expo 2022 gibi organizasyonlar, bu misyon çerçevesinde ülkemize katma değer sağlayacak ve yeni yatırım projeksiyonlarının devreye alınması sürecini hızlandıracak."

"YUVAM hesabına gurbetçi iş insanlarımızın destek vereceğine inanıyoruz"

Konuşmasından sonra Asmalı soruları yanıtladı. Kur korumalı TL mevduat hesabına MÜSİAD üyelerinin ilgisinin sorulması üzerine, şu anda bu hesapta 313 milyar TL civarında bir büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.

Asmalı, "Bu uygulama bankalar için de iyi oldu. Bankalarda mevduatın ortalama kalış süresi uzadı. Normalde 40-45 gündü. Şu anda ilk kez 3 ayı, 6 ayı gören mevduatlar olacak." dedi.

MÜSİAD üyelerinin bu uygulamaya ilgisine ilişkin Asmalı, "Bu konuda elimizde bir rakam yok. Ancak biz TL dışındaki altın ve bazı dövizlerde bulunan parayı TL'ye geçirdik. Çok avantajlı bir uygulama. Devletimizin verdiği bu fırsatı tüm sanayicilerimizin, iş adamlarınız ve vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesaplarına ilişkin Asmalı, şu bilgileri verdi:

"TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanımız (Şahap Kavcıoğlu) ile 40'ın üzerinde yurt dışı şube başkanımızın da katılımıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirdik. Orada YUVAM hesabı TCMB Başkanı tarafından detaylı olarak anlatıldı. Dün de Frankfurt şubemizin ev sahipliğinde Avrupa'da olan Türk asıllı iş insanlarının katılımıyla geniş bir toplantı yaptık. Bu çağrıya başta yurt dışındaki MÜSİAD üyelerimiz olmak üzere gurbetçilerimizin ve iş adamlarımızın destek vereceğine inanıyorum."

"Bankaların yatırımcıya sunduğu faiz oranları aşağıya çekilmeli"

Mahmut Asmalı, kur korumalı TL mevduat hesaplarında tüzel kişilerin yatırımında minimum 6 ay olan vadenin bireyselde olduğu gibi 3 aya düşürülmesini istediklerini, bu yönde bir çağrılarının bulunduğunu söyledi.

Finansman maliyetlerine ilişkin bir soruya karşılık Asmalı, şu ifadeleri kullandı:

"Faize karşı çıkarken, indirimi desteklerken bu noktayı dile getiriyorduk. Ülkemizdeki sanayicinin, yatırımcının üretim yapmak için işlerini büyütmesi gerekiyor ve bu noktada uygun maliyetli finansmana erişim kolay olmalı. Rekabet ettiğimiz gelişmiş Avrupa ülkeleri yüzde 1-2 seviyesinde kredi kaynağı bulurken, bizim yüzde 14'ler hatta reel sektörde yüzde 25'in üzerinde yüzde 30-32 rakamları söz konusu. Bu durum sanayicimizin yatırımının önündeki en büyük engellerden. Mutlaka aşağıya çekilmesi gerekiyor."

Asmalı, enerji maliyetlerdeki artışlara değinerek, burada devletin ciddi bir sübvansiyon sağladığını, enerji firması yetkililerinin "iki yıldır zararına çalıştıklarını" söylediğini kaydederek, "Bir anda bu kadar hızlı şekilde zam yapılmalı mıydı? Bu tartışılır. Ama özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların ve hane halkının elektrik fiyatları artışından daha az etkileneceği bir sübvansiyonun tekrar gündeme alınması hararetle savunuyoruz. Bu zor kış şartlarında elektrik fiyatlarında bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Özellikle ithalatı ikame edecek ürünlerde yatırım yapmayı istiyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, üyelerini Anadolu'ya yatırıma teşvik ettiklerini, orada iş gücü ve kiraların daha uygun maliyetli olduğunu, daha rahat personel bulunabildiğini söyledi.

Büyükşehirlere göçü durdurmak ve tersine göç sağlamak istediklerini dile getiren Asmalı, bu kapsamda 2022'de Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, İzmir ve Kayseri gibi illerde üyelerinin yatırımlarını hayata geçireceğini anlattı.

Asmalı, "Amacımız 81 ilde bu yatırım ağlarını organize ve koordine etmek. Bu yatırımlar gıda, otomotiv, tekstil, metal, ambalaj, enerji, inşaat sektörü gibi hemen hemen bütün sektörlerde olacak. Özellikle ithalatı ikame edecek ürünlerin üretilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada üyelerimizi bir araya getirmeyi getirerek yatırımlar yapılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmaların yatırım iştahının sürdüğünü vurgulayan Asmalı, ancak şu anda enflasyonun büyük sorun teşkil ettiğinin ve bu rakamın bir an önce düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Dolar kuru 11-12 TL seviyelerinde olmalı"

Mahmut Asmalı, dolar kurunun kaç seviyelerinde olması gerektiğine ilişkin soruya karşılık, kurla ilgili tahminde bulunmanın zor olduğunu bildirdi.

Asmalı, kurun mevcut seviyesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kurun şu anki seviyesi bile yüksek. Kurun seviyesi, diğer ülkelerin de enflasyon rakamlarıyla karşılaştırıp onlardan arındırılmış seviyesine bakıldığında 1990'lı yıllara göre bile en üst seviyede şu anda. Dolayısıyla kurun şu anda bu miktarın biraz daha altında olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sanayimizin ilk isteği kurdaki oynaklığın son bulmasıydı. En azından kur korumalı TL mevduat hesabıyla bu sağlandı. Sanayiciler bu durumdan memnun. Ancak biz kurun ithalatı özendirici seviyede aşağılara gelmesini doğru bulmuyoruz. Seviye olarak biraz daha aşağı düşmeli. 11-12 TL seviyeleri belki daha uygun bir seviye olabilir. Ancak dediğim gibi oynaklığın olmaması bizim için esastır."