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Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak - Son Dakika

Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak

03.11.2021 16:42

Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara güzel haberi verdi. Çalışmaların tamamlandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

TOPLAMDA 8.2 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Marmara'da 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvuruda bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, "Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8.2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" açıklamasında bulundu.

"DESTEK MİKTARINI 2 KATINA ÇIKARDIK"

Müsilajdan zarar gören balıkçılara verdikleri desteğe ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli, " Marmara Denizi'nde geçimini balık avcılığı ile sağlayanların yaşadıkları zararı bir nebze olsun telafi etmek ve devletimizin yanlarında olduğunu bilmeleri için müsilajdan etkilenen balıkçılara önemli destek açıkladık. Bu kapsamda; müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladık. Böylece; Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına yani 2 bin ila 2 bin 900 liraya çıkardık. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" dedi.

Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak

Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi, Müsilaj, Marmara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak - Son Dakika
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