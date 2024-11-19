Musul'un Yeniden İmarı İçin Türk Müteahhitlere Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Musul'un Yeniden İmarı İçin Türk Müteahhitlere Çağrı

Musul\'un Yeniden İmarı İçin Türk Müteahhitlere Çağrı

Irak, Musul'un yeniden imarı için Türk müteahhitlerden destek istedi, müteahhitler sevinçle yanıtladı.

19.11.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak hükümetinin DEAŞ işgalinden büyük zarar gören Musul'un yeniden imarı için Türkiye'ye yaptığı çağrıyı Türk müteahhitler sevinçle karşıladı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Irak hükümeti adeta bizim müteahhitlerimize muhtaç. Bizim ciddi bir tecrübemiz var. Türk firmaları biran önce inşaatlara başlamayı hedefliyor" dedi.

Irak'ta hükümet, DEAŞ terör örgütünün işgalinden büyük zarar gören Musul'da havalimanı başta olmak üzere kentin yeniden imarı için Türkiye'ye çağrı yaptı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yaptığı duyuru ile Irak Musul'da yeni yapılanma için ihalelere katılım çağrısı yaptı.

Hükümet destekliyor

Ayrıca Irak hükümeti, Türk firmaların güvenliğini sağlayarak Musul'da işler yapması için Ticaret Bakanlığı'na da başvuruda bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta, bu kapsamda TİM organizasyonuyla oluşturulan Genel Ticaret Heyeti, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından organize edilen Müteahhitlik Heyeti ve beraberindeki firma temsilcileriyle Irak'ın başkenti Bağdat ile Basra'yı ziyaret etti.

Öte yandan Musul'un yeniden imarı için Türkiye'ye yapılan çağrı, müteahhitler tarafından sevinçle karşılandı. Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, Türk müteahhitlerin Orta Doğu'yu çok iyi bildiğini belirterek şunları söyledi:

"Musul'un davetiyesi çok önemli. Bizim çok ciddi bir tecrübemiz var. Irak bizim kapı komşumuz. Irak hükümeti adeta bizim müteahhitlerimize muhtaç. Bizler Musul'u Türkiye'nin vilayeti gibi görüyoruz. Ancak DEAŞ ve IŞİD'in verdiği tahribat çok büyük. Orada içler acısı bir durum var. Biz bu davetten sonra o şehri ayağa kaldıracağız."

"Ciddi tecrübemiz var"

Türkiye'den bin 100 firmanın ihaleye katılacağını aktaran Mustafa Karslıoğlu, "Müteahhitlerimiz faaliyet göstermeye hazır. Biz tanıtıcı dosyalarımızı ve firmalarımızın listesini teslim edeceğiz. Orada dikkat edilmesi gereken husus, mayın temizliği yapıldıktan sonra firmalarımıza izin verebiliriz. Çünkü orada tekrar bir can kaybı yaşamak istemiyoruz. Fakat bu çağrı, sektör temsilcilerini heyecanlandıran bir konu. Bizlerin altyapı, kanalizasyon, içme suyu, köprü, okul, hastane ve toplu konutlarda ciddi bir tecrübemiz var" diye konuştu.

Musul'un yeniden inşasının yaklaşık 15 sene süreceğini ve ülkeye ciddi döviz getirisi olacağını vurgulayan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bizim tecrübelerimize göre 15 yılda ayağa kaldırılabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Çünkü Musul'da her şey bitik durumda. Türk firmaları biran önce inşaatlara başlamayı hedefliyor. Ülkemize ciddi bir maddi getiri sağlayacağız. Türk şirketlerinin gücünü bir kere daha dünyaya göstereceğiz." - ADANA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Karslıoğlu, Akdeniz İnşaat, Güvenlik, Hükümet, Türkiye, Ekonomi, Finans, Musul, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Musul'un Yeniden İmarı İçin Türk Müteahhitlere Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
15:16 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada
15:11 Çete lideri Fırat Sarı’nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti
15:06 HÜRJET’te yeni özellik eklendi Dengeleri değiştirecek HÜRJET'te yeni özellik eklendi! Dengeleri değiştirecek
15:04 54 yıllık Türk kulübü iflas etti 54 yıllık Türk kulübü iflas etti
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:53 Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 11:52:22. #1.11#
SON DAKİKA: Musul'un Yeniden İmarı İçin Türk Müteahhitlere Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.