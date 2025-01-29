Mut'ta Zeytin Rekoltesi Düşük - Son Dakika
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Ekonomi

Mut'ta Zeytin Rekoltesi Düşük

Mut\'ta Zeytin Rekoltesi Düşük

Mersin Mut'ta bu yıl 150 bin ton zeytin, 20 bin ton zeytinyağı rekoltesi elde edildi.

29.01.2025 09:06
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Mersin'in Mut ilçesinde 150 bin ton zeytin ve 20 bin ton zeytinyağı rekoltesi elde edildiği bildirildi.

Mut ilçesinde zeytin hasadı sona erdi. Her yıl 300 bin ton üzeri zeytin ve 50 bin ton üzeri zeytinyağı rekoltesi elde edilirken, bu yıl 150 bin ton zeytin ve 20 bin tonda zeytinyağı rekoltesi elde edildiği bildirildi.

Bölgede bu yıl rekoltenin geçen yıllara göre düşük olduğunu dikkat çeken Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "Bunun sebebi geçen yıla kıyasla havaların biraz kurak geçmesi. Ağaçların yeteri kadar sulanamaması kurak bir yılın olmasından kaynaklıdır. Zeytinyağının kilosu 180 ile 200 lira arasında satışı yapılmaktadır. Zeytin elek dediğimiz yani boylamada alt sınır 10 lira ile en üst sınır 40 lira arasında satışı yapıldı. Bu sezon zeytin toplama işçilerinin günlük kazançlarının da bin liraydı. Gübre, sulama, ilaçlama gibi masrafların aşırı derecede yüksek olması sebebiyle üreticinin kar oranı düşük oldu. Bu yıl işçilerin yılı oldu parayı onlar kazandı" dedi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise, "İlçemizde 700 bin dekar tarım arazisi mevcut olup, bunun 300 bin dekarında zeytin bahçesi bulunmakta. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 12.5 milyon zeytin ağacı var. Kayıtsız zeytin ağaçlarımızla beraber ilçemizde 15 milyon zeytin ağacı varlığımız vardır" diye konuştu.

Bayır, sözlerine şöyle devam etti:

"İlçemizde zeytincilik yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Haydar Mahallemizdeki bin 300 yıllık anıt zeytin ağacımız bulunmaktadır. Mut zeytinimizin ve zeytinyağımızın gerek iklimsel avantajıyla kaliteli, natürel, organik üretimin avantajıyla yurt içine ve yurt dışına satımı yapılmaktadır. Gerek Fransa'ya, gerek Japonya'ya, gerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilçemizden ihracat yapan firmalarımız bulunmaktadır." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mut'ta Zeytin Rekoltesi Düşük - Son Dakika

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