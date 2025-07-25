Mut Zeytinyağı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mut Zeytinyağı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

25.07.2025 17:29
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Mersin'in Mut ilçesinde üretilen zeytinyağı, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

MERSİN'in Mut ilçesinde üretimi yapılan zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası adına geçen Nisan ayında PDO-TR-03226 başvuru numarasıyla Avrupa Birliği'ne menşe adı (PDO) statüsünde tescil başvurusu yapılan ürün 25 Temmuz 2025 tarihli ve L 2025/1517 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi ile Mut Zeytinyağı resmen tescillenerek ve Avrupa Birliği güvencesine kavuşmuş oldu.

Mut'un 1300 yıllık zeytin ağacıyla Türkiye'de dikili zeytin fidanı varlığıyla bölgede 1'inci Türkiye'de 2'nci konumda olduğunu belirten Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, "Yaklaşık verilere dayanırsak 20 milyon zeytin fidanı varlığımız vardır ve bu 20 milyon zeytin fidanımızın kesinlikle hiçbir ilaçla mücadele yapmadığımız için asit oranı çok düşük, poliferin oranı çok yüksektir. Bahçelerimizde müstesnelerimizin bilinçli, toplaması ve hasatıyla yaklaşık 30 tane ileri teknolojik zeytinyağı fabrikalarımızda sıkılıp hiç beklemeden paketlenmektedir. Dolayısıyla biz meyve suyu dediğimiz bu ilk seri 4 Nisan 2024 tarihinde Avrupa Birliği Teşkiline başvurdu. Yaklaşık çok uzun süreceğine umduğumuz bu süreç bir sene içinde çözüldü ve bir sene bugün tarihiyle Avrupa Birliği tescilimiz teşkil oldu. Şu anda yaklaşık 300 bin dekar arazide 150 bin ton civarında zeytin, 20 bin ton civarında da zeytinyağı ürettik. Gelecek senemizde de neredeyse bunun 2 katı defonda beklenmektedir. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Avrupa Birliği Teşkilimiz tüm üreticilerimize, zeytincilerimize ve bu zeytinyağı fabrikalarımıza hayırlı olsun. Mut zeytinyağımız Tarımsal AB Komisyonu tarafından teşkil edilen Mersin bölgesinde 1'inci Türkiye'de Tarımsal AB Komisyonu tarafından teşkil eden 5'inci Zeytinyağı konumundadır. Dolayısıyla sağlık zeytinden, zeytin Mut'tan" dedi.

Zeytin üreticilerinden Selçuk Melleç de "Mut Zeytinyağının AB tarafından tescil edilmiş olması biz Mut'luları çok mutlu etmiştir. Böylece Mut zeytinyağı daha değerli olacaktır" diye konuştu.

Zeytinyağı işletmesi olan Erdoğan Şentürk'te "Eşsiz iklimi sayesinde ilaçsız zeytin yetiştiren Mut İlçesi için bugün çok gururlu ve sevinçli bir gün. Mut zeytinyağı bugün AB tarafından coğrafi tescil aldı. Tüm Mut zeytinyağı üreticilerine ve Mut TSO'ya sonsuz teşekkürler" dedi.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT,(Mersin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Mut Zeytinyağı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika

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