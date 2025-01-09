Muz Fiyatları Üreticiyi Sevindiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muz Fiyatları Üreticiyi Sevindiriyor

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Alanya'da muz fiyatları 35 TL'ye yükselerek üreticilerin yüzünü güldürüyor, ithal muz endişesi hakim.

09.01.2025 11:25
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Muz fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor

Üreticiler, tüccara 35 TL'ye sattıkları muzun fiyatından oldukça memnun

Üretici Mehmet Yanıkoğlu: "Fiyatlar gayet güzel bundan iyisi can sağlığı"

Üretici Rasim Okyanus: "30 liranın altına düşerse biz zarar ediyoruz"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seralarda yetişen muzlar sabahın ilk ışıkları ile toplanırken, kesilen muzlar kamyonetler ile depolara getiriliyor. Üreticiler, tüccara 35 TL'ye sattıkları muzun fiyatından oldukça memnun.

Muz üretimi ve ticaretinin ana merkezi haline gelen Alanya'da, seralarda yetişen muzlar sabahın ilk ışıkları ile beraber seralardan kesilip, satılmak üzere toptancı haline gidiyor. Muzlar toptancı haline geldikten sonra önce temizleniyor, ardından ise sarartma işlemi yapılmak üzere depolara kaldırılıyor. Depolarda hummalı çalışama yapan işçiler ise işleri severek yapmanın ve üretime katkı sağlamanın kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade ettiler.

Muz fiyatlarının son zamanlarda artış göstermesi üreticinin de yüzünü güldürdü. Üreticiler ithal muz yerine yerli muza yönelmenin ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayacağını söyledi. Alanya'da yetişen muzların iç pazarda rağbet görmesi üreticileri memnun etti. Seralardan kesimi yapılan muzlar kamyonetler ile toptancı halinde bulunan depoların yolunu tutarken, üreticiler, şuan 35 TL'ye satılan muzların fiyatından oldukça memnun kaldı.

"Fiyatlar gayet güzel bundan iyisi can sağlığı"

Demirtaş toptancı haline sabah saatlerinde serasındaki muzları toplayıp satmak için gelen Mehmet Yanıkoğlu "Bahçemde 5 dönüm arazide muzları yetiştiriyorum. Sabah erken kalktık ve iki arkadaşımla beraber muzları kestik ve arabaya yükledik ve Demirtaş'ta bulunan toptancı haline getirdik. Fiyatlar gayet güzel bundan iyisi can sağlığı" şeklinde konuştu.

"İç pazara çalışıyoruz"

Alanya'da muz üretiminden ihracat pazarından ziyade iç pazar ağırlıklı çalışıldığını ifade eden Demirtaş toptancı halindeki komisyoncu Hüseyin Mecek "Sabahın ilk ışıkları ile beraber işçilerimiz ile birlikte bahçelerden muz kesimi yapıldıktan sonra burada gerekli temizlikleri, yıkamaları kasalama işlemi ve paketleme yapıldıktan sonra sarartma odalarına giriyor. Odalarda sararan muzları satışa sunuyoruz. Fiyatlar bugünlerde biraz daha iyi üretici ile tüccarlar arasında dengeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Muzda ihracatımız yok bizler iç bölgelere çalışıyoruz. Ağırlık İstanbul bölgesi" dedi. Muz üretiminin gittikçe arttığını da ifade eden Mecek " Muzun ilk çıktığı yer Demirtaş bölgesi ve üretim gittikçe artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Alanya'nın Demirtaş Mahallesinde 8 dönüm serada muz yetiştiriciliği yapan Mazlum Ağrılı ise, "18 yıldır muz üretimi ile uğraşıyorum, memnunum ve keyifle çalışıyorum, şuan fiyatlar iyi durumda yetkililerden ricam, ithal muzu içeriye almasınlar yerli muzda bizi güçlendirsinler ki bizler daha hevesle çalışalım" dedi.

15 bin dönüm arazide muz üretiliyor"

Alanya İshaklı Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda muz üretimi yapmakta olan Rasim Okyanus " Demirtaş bölgesi olarak 15 bin dönüm olarak üretim yapmaktayız halkın geçim kaynağı avokado ve muz üretimidir. Muz fiyatların oldukça memnunuz. İthal muz girdiği zaman Türkiye'nin kapasitesi kaldırmadığı için fiyatlar düşüyor ve üretici mağdur oluyor. Muzun maliyeti fazla gübre parası işçi parası olmak üzere maliyet biniyor. Şuan fiyatlar iyi ama 30 liranın altına düşerse biz zarar ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Alanya, Tarım, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muz Fiyatları Üreticiyi Sevindiriyor - Son Dakika

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