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N11'den laptop aldı, boş poşet gönderildi - Son Dakika

N11'den laptop aldı, boş poşet gönderildi

31.12.2021 15:39
N11'den laptop aldı, boş poşet gönderildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli imam İsmail Yüksel, tıp fakültesinde okuyan kızı için n11.com isimli internet sitesinden dizüstü bilgisayar satın aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli imam İsmail Yüksel, tıp fakültesinde okuyan kızı için n11.com isimli internet sitesinden dizüstü bilgisayar satın aldı. Merakla gelecek kargoyu bekleyen Yüksel, 3-4 gün sonra gelen boş kargo poşeti ile büyük şok yaşadı.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli imam kendisine ait kredi kartıyla n11. com isimli internet sitesinde gördüğü ve 8 bin 100 TL'ye satılan dizüstü bilgisayarı, satın aldı. Toplamda 6 ay vadeli bir şekilde bilgisayarı alan Yüksel, merakla kargonun gelmesini bekledi. İsmail Yüksel, 3-4 gün sonra MNG kargonun ilgili şubesinden gelen telefonla şoku yaşadı. Boş bir şekilde kargo poşetinin geldiğini öğrenen Yüksel hemen alışveriş sitesinin müşteri hizmetlerini arayarak, durumunu anlattı. İnternet sitesinin yetkililerinin "tedarikçi firma ile anlaşmamız var, size ürünü gönderecekler. Önce makbuzu yollamışlar, sonra da siparişi verilen ürünü gönderecekler" cevabı ile yeniden umutlanan Yüksel, aradan günler geçmesine rağmen gelmeyen ürün üzerine ise tekrar tekrar alışveriş sitesinin müşteri hizmetler birimini aradı. Yüksel'in her aramasında, "Ürün stokta kalmadı, en kısa sürede gönderilecek, kargoya verildi, ürün kargoda hasar görmüş, firmaya geri iade edildi" gibi ifadeler söylendi. Ürününden umudunu kesen Yüksel, parasının iadesini talep ettiğinde ise sürekli zorluk çıkarıldığını ileri sürdü. Günlerdir gelmeyen bilgisayarı nedeniyle mağdur edildiğini belirten Yüksel, son olarak ise konuyu Tüketici Hakem Heyetine taşıdı.

N11. com isimli alışveriş sitesinin kendisine büyük mağduriyet yaşandığını belirten Yüksel, bu siteye güvenip de alış veriş yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

"Kargoyla önce makbuz sonra bilgisayar gönderiliyor" dendi.

Yüksel, "Tıp fakültesinde okuyan kızımın ihtiyacı olan bir dizüstü bilgisayarı almak için internette alış veriş sitelerine girdim. N11. com isimli internet sitesinde 8 bin 100 TL tutarında olan bir bilgisayar dikkatimi çekti. Bilgisayarın özelliklerini de okuyup, araştırdıktan sonra kredi kartıyla işlemleri tamamladım. 8 bin 100 TL'ye 6 taksitli bir şekilde bilgisayarı satın aldım. 3-4 gün kargonun gelmesini bekledim. ve beklediğim telefon geldi. Kargo şirketinden yapılan aramada, bana boş bir poşetin geldiği söylendi. Duyduğuma inanamadım, gelen poşeti gördüğümde büyük bir şok yaşadım. Hemen alışveriş sitesinin müşteri hizmetlerini aradım. Telefon görüşmesinde bana, 'Anlaşmalı olduğumuz tedarikçi firma ürününüzü gönderecek. Önce makbuzu yolluyorlarmış, sonrada sipariş verilen ürünü gönderiliyormuş' denildi. Her seferinde belli bir süre bekledim ama bilgisayarım bir türlü gelmedi. Tekrar tekrar yaptığım aramalarda ise kimi zaman, "Ürün stokta kalmadı, en kısa sürede gönderilecek" dendi, kimi zaman ise "kargoya verildi, yola çıktı" dendi. Son görüşmemde ise "ürün kargoda hasar görmüş, firmaya geri iade edildi" gibi tedarikçi firmanın uydurduğu sözleri söylediler. Sürekli beni oyaladılar. karttan paranın da çekimi yapılmış. Bu nedenle başka bir ürün de alamıyorum. Parayı iade edilmesini talep ettiğimde de yine zorluk çıkarmaya, oyalamaya devam ettiler" dedi.

Bilgisayarın fiyatı 5 gün sonra 14 bin TL'ye çıkartıldı

Yüksel, kendisinin satın almasına rağmen henüz kendisine ulaşmayan bilgisayarın halen internette satışta olduğunu kaydetti. Toplamda 8 bin 100 TL'ye aldığı ve henüz kendisine ulaşmayan bilgisayarın aynısının bir gün sonraya 9 bin 600 TL'den, 3 gün sonra ise 12 bin, 4 yada 5 gün sonra ise 14 bin TL'den satışa çıkarıldığını kaydeden Yüksel, "Bir kaç gün içerisinde bilgisayarın fiyatı bu kadar değişti. Baktım modelleri ve özellikleri aynı. Tedarikçi firması da aynı. Kur farkından dolayı mı göndermek istemiyor, yoksa her zaman aynı şeyi mi yapıyorlar bilmiyorum. Benim başıma ilk kez geldi. Burada herkesi uyarıyorum. Benim gibi mağdur olmak istemiyorsanız N11. com denilen internet sitesinden alış veriş yapmayın. Ben bunun farkına vardım ama geç oldu. Ne paramı ne de laptopumu alabildim. Ben yandım siz yanmayın" dedi. - GAZİANTEP

N11'den laptop aldı, boş poşet gönderildi
N11'den laptop aldı, boş poşet gönderildi

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Gaziantep, İnternet, Emekli, n11, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi N11'den laptop aldı, boş poşet gönderildi - Son Dakika Ekonomi


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