Batı Karadeniz'de avlanan balıkçıların ağına nadir görülen Kırlangıç Balığı takıldı. Tezgaha inen balığın kilosu ise 350 liradan alıcısını bekliyor.
Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da avlanan Balıkçıların ağına nadir görülen Kırlangıç Balığı takıldı. Kilosu 350 liradan tezgahtaki yerini alan Kırlangıç balığı vatandaşların ilgi odağı olurken, yaklaşık 3 kilo gelen balık dikkat çekti. - DÜZCE
Son Dakika › Ekonomi › Nadir Kırlangıç Balığı 350 Liradan Satışta - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?