Nahçivan Heyeti Erzurum'daki firmalarla bir araya geldi - Son Dakika
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Nahçivan Heyeti Erzurum'daki firmalarla bir araya geldi

07.09.2022 13:13
Nahçivan Heyeti Erzurum'daki firmalarla bir araya geldi

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tapdık Aliyev, Nahçivan Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşviki ve İhracat Desteği Şube Müdürü Orhan Abdinov, Nahçivan Ekonomi Bakanlığı Sanayi Şubesi Müdürü Elnur Mahmudov, Nahçivan Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Geliştirme Şubesi Müdürü Hudakarim Mammadov...

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tapdık Aliyev, Nahçivan Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşviki ve İhracat Desteği Şube Müdürü Orhan Abdinov, Nahçivan Ekonomi Bakanlığı Sanayi Şubesi Müdürü Elnur Mahmudov, Nahçivan Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Geliştirme Şubesi Müdürü Hudakarim Mammadov ve Nahçivanlı iş insanları ile birlikte Erzurum'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tapdıq Aliyev, Erzurum'da İstişare ziyareti çerçevesinde önce Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver ile bir araya gelerek bölge illerinden ihracatçı firma temsilcileri ve Nahçivanlı iş insanlarının katıldığı organizasyonda Azerbaycan-Nahçivan'a yaptıkları ihracatlar da karşılaştıkları sorunlar ve Dilucu ve Sederek Gümrük kapılarındaki ihracat ve ithalat işlemlerinde ve geçişlerde karşılaştıkları sorunlar istişare edildi.

DAİB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki devlet, tek millet düsturuyla, birlik ve beraberlik ruhumuzu, her alanda geliştirmeli ve iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Ticaret, ekonomik iş birliği faaliyetleri de geliştirmemiz gereken alanların başında geliyor. 2 ay öncesinde Nahcivan'da kıymetli Bakanımız ve Başkonsolosumuzun ev sahipliğinde Nahcivan'da sizlerle bir araya gelmiştik. Şimdi Erzurum'da tekrar bir araya gelmenin sevinicini yaşıyoruz. Bu bağlamda, bu programın ve organizasyonun, muhabbet ve iş birliğimizi geliştirmesini diliyorum" ifadesinde bulundu.

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tapdıq Aliyev ise, Erzurum'da olmaktan mutluluk duyduğunu, Nahçivan'da tüketilen ürünlerin çoğunun Türk malı olduğunu, kültürel olarak birbirine çok benzer kardeş iki ülke arasında ticaret köprüsü kurulması noktasında bu ziyareti son derece önemsediğini belirtti.

Tanrıver; İş birliğini güçlendireceğiz

Erzurum ve Azerbaycan-Nahçivan arasında oluşan potansiyelin harekete geçmesi için, ticari anlamda yapılacak anlaşmaların, görüşmelerin ve karşılıklı iş birliklerinin her iki taraftaki firmaları ihracat anlamında daha avantajlı konuma getireceğine inandığını belirten Ethem Tanrıver; Bizler kardeş ülke Azerbaycan ile her alanda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Azerbaycan-Nahçivan'ın ihracatta inşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi, Gıda ve Tarım sektörü, alt yapı sektörü ve maden işleme tesislerinin büyük potansiyel arz ettiği görülmektedir. Halen gıda, tekstil ve hazır giyim, kimyasal ürünler gibi klasik mal gruplarında odaklanan dış ticaretimizin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Tarım, gıda sanayi, tekstil ve diğer hafif sanayi sektörü, enerji, madencilik, tıbbi hizmetler ve malzemeler, inşaat malzemeleri üretimi, otomotiv sektörü, mobilya ürünleri vb. ülkede Türk ürünlerinin imajı çok olumludur. Bundan mutlaka faydalanılması gerekmektedir." ifadesinde bulundu.

Daha sonra Nahçivan Ekonomi Bakanı ve Bakanlık yetkilileri Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hüseyin Polat, Organize Sanayi Başkanı Murat Urkuç ile bir araya geldi.

Yerinde firma ziyaretleri

İnşaat, yapı, gıda, tarım, mobilya, çimento, makine ve plastik sektörlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik Nahçivanlı iş insanları kendi sektörleri ile ilgili Erzurum'da yüz yüze görüşerek fabrikalarda inceleme yaparak bölgede üretilen ürünler hakkında bilgi aldılar. Erzurum'daki firmalarla bir araya gelen Nahçivanlı iş insanları yeni yatırım-ticaret adımları atmış olacaklar. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Nahçıvan, İhracat, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nahçivan Heyeti Erzurum'daki firmalarla bir araya geldi - Son Dakika

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