Nakit avans çekimlerine sınırlama getirildiği iddia edildi - Son Dakika
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Nakit avans çekimlerine sınırlama getirildiği iddia edildi

18.05.2023 15:05

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı. Kredi kartı nakit avans için işlemlerin pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu ileri sürülürken bu durum, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Bankalardan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Bankalardan edinilen bilgiye göre TCMB, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartlarında nakit çekim ve kuyum harcamaları için düzenlemeye gitti. Buna göre, menkul kıymet tesisi uygulaması kapsamında, müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına ve bugün itibarıyla uygulamaya alınmasına karar verildi.

TARİH ARALIĞINA DİKKAT

Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler için getirilen kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredileri de dahil edilmiş oldu. Belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranlarının yüzde 3'ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi. Söz konusu değişiklik, 26 Mayıs hesaplama tarihinde ve 28 Mayıs hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.

Dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine karar verilirken, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında 31 Mart itibarıyla dönüşümü yapılabilecek mevcut ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyeleri dikkate alınacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Bu kararın ardından aylık faizi 1,36 olduğu için bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avans için işlemlerin pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili tepkilerine dile getirirken; avans, banka, Merkez Bankası kelimeleri Twitter'da gündem oldu.Bankalardan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Nakit avans çekimine sınırlama iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Nakit avans çekimine sınırlama iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Nakit avans çekimine sınırlama iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Nakit avans çekimine sınırlama iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Nakit avans çekimine sınırlama iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
YORUMLAR (1)
  • tolga karabulut: ŞAHLANIYORUZ AMA TERSTEN Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
500
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nakit avans çekimlerine sınırlama getirildiği iddia edildi - Son Dakika


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