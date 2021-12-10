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Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü - Son Dakika

Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü

10.12.2021 09:54

Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü Adanalı çiftçi, toprağının her karışında üretim yapıyor Adana'nın Kozan ilçesinde 10 dönüm narenciye bahçesinde ağaç arasındaki boşluklara sarımsak ekerek değerlendiren üretici toprağının her karışında üretim yapıyor.

Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü

Adanalı çiftçi, toprağının her karışında üretim yapıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 10 dönüm narenciye bahçesinde ağaç arasındaki boşluklara sarımsak ekerek değerlendiren üretici toprağının her karışında üretim yapıyor.

Diğer üreticilerin "Olmaz" dediği narenciye bahçesindeki ağaç aralarında sarımsak yetiştiren Battal Yavuz, bu yolla 5 dönümde yaklaşık 10 ton sarımsak hasat elde ettiğini söyledi.

Adana - Kozan kara yolunun 7. kilometresindeki narenciye bahçesindeki sarımsakları görenlerin şaşırdığını belirten Yavuz, "Ağaçların arasına sarımsak ekilmez diyorlar. Ben sürekli ekiyorum. Yaklaşık 10 ton sarımsak bekliyoruz. Bu sene 7,5 TL ile 15 TL arasında satıldı. Geçen yıl 10 dönümde 20 ton sarımsak ürettim. . 10 dönüm sarımsak ekmiştim 5 TL'den benden aldılar. Ben kazanamadım ama 10-15 TL'den satıldığını öğrendim. Bu sene alıp satan kazandı. Çiftçiden 5 TL'ye alıp, 15 TL'ye satmak yanlış. Alıp satanın masrafı çiftçi kadar değil. Sarımsakta bu sene talep yoğun olacak gibi. İnşallah pandemi de olduğu gibi 50-100 TL olmasın" diye konuştu.

Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü
Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü
Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü
Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü

Türk Lirası, Narenciye, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü - Son Dakika Ekonomi


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