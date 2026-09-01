Nazilli Ticaret Odası Seçimleri 1 Ekim 2026'da: Perşembe Pazarı ve Borsa Seçimiyle Aynı Gün Yapılacak - Son Dakika
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Nazilli Ticaret Odası Seçimleri 1 Ekim 2026'da: Perşembe Pazarı ve Borsa Seçimiyle Aynı Gün Yapılacak

Nazilli Ticaret Odası Seçimleri 1 Ekim 2026\'da: Perşembe Pazarı ve Borsa Seçimiyle Aynı Gün Yapılacak
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Nazilli Ticaret Odası yönetim kurulu seçimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin talimatıyla başlayacak süreçte 01 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Oda Yönetim Kurulu, üyelerin talebi üzerine seçimin Geleneksel Perşembe Pazarı nedeniyle çevre ilçelerden gelecek üyeler ve aynı gün yapılacak Nazilli Ticaret Borsası seçimi nedeniyle Perşembe günü yapılmasına karar verdi; bu uygulamanın üyelere büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Türkiye genelinde dört yılda bir yapılması gereken oda/borsa seçim süreci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin talimatı ile Ekim ayında başlayacak. Nazilli Ticaret Odası yönetim kurulu seçimleri ise 01 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak.

4 yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik üyesi odaların seçim tarihleri belli oldu. Nazilli Ticaret Odası yönetim kurulu seçimleri ise 01 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gerekli müracaatın yapıldığı ve seçim sürecinin başladığını ifade eden Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "Bugüne kadar yapılan üye ziyaretlerinde Nazilli Pazarı'nın Perşembe günü yapılması, Pazar nedeniyle çevre ilçelerden gelen tacir ve işletme sahiplerinin durumu nedeniyle üyelerimiz tarafından seçimin Perşembe günü yapılması talep edilmiştir. Ayrıca Nazilli Ticaret Borsası seçiminin de aynı gün yapılacak olması, Borsa seçimi için oy kullanacak işletmenin aynı zamanda Ticaret Odası üyesi olması nedeniyle seçimlerin Perşembe günü yapılması özellikle üyeye büyük kolaylık sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Oda ve borsa seçimleri aynı gün yapılacak

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; "Oda Yönetim Kurulu olarak seçim tarihini belirlerken bugüne kadar üyelerden aldığımız talepleri dikkate aldık. Nazilli'de bir asırdan daha eski bir geçmişe sahip olan Geleneksel Perşembe Pazarı nedeniyle çevre altı ilçemizde bulunan üyelerimizin önemli bir kısmının Nazilli'ye gelmesi, Ticaret Borsası seçiminin de aynı gün yapılacak olması bu kararın en önemli etkenleri olmuştur. Takdir edersiniz ki işyerini kapatıp seçim için gelecek olan üyelerimizin sayısı az değil. Üyelerimizin demokratik haklarını kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla Oda seçimlerinin 01 Ekim 2026 tarihinde yapılması için başvurumuzu yaptık. Yapılacak seçimlerin şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, yönetim kurulu ve oda meclisimiz adına saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Nazilli, Ekonomi, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nazilli Ticaret Odası Seçimleri 1 Ekim 2026'da: Perşembe Pazarı ve Borsa Seçimiyle Aynı Gün Yapılacak - Son Dakika

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