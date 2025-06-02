NEET Genç Kadınlar için Beyaz Kitap Yayımlandı

Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla, Türkiye'de eğitimde ve istihdamda yer almayan genç kadınların (NEET) güçlendirilmesine yönelik politika önerileri içeren "Beyaz Kitap - Türkiye'de NEET Genç Kadınlar için Politika Önerileri Belgesi" yayımlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2021 yılından bu yana yürütülen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" kapsamında hazırlanan belgenin tanıtımı, Ankara'da düzenlenen toplantıyla gerçekleşti.

Toplantıya, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan'ın yanı sıra özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcileri katıldı.

Projenin martta tamamlanan ilk fazından elde edilen çıktılar doğrultusunda 2025-27 dönemini kapsayan ikinci fazına yön vermek amacıyla hazırlanan belge, Türkiye'de NEET (ne eğitimde ne istihdamda) genç kadınların desteklenmesi için eğitim, istihdam ve toplumsal hayata katılımın artırılmasında sosyal politikalar başlıkları altında bir dizi pratik politika önerisi sunuyor.

Belgedeki politika önerileri, proje kapsamında hayata geçirilen çalışmalar ve pilot illerdeki faaliyetler sonrası NEET kadınların, yerel paydaşların, uluslararası kuruluşlar, kamu, sivil toplum, üniversite ve özel sektör temsilcileri gibi paydaşların ve proje ortaklarının görüşleri dikkate alınarak hazırlandı.

Politika önerilerinin hayata geçirilmesinde rol alacak potansiyel paydaşların tanımlandığı dokümanda, işbirliğinin önemine vurgu yapılıyor. Projenin ikinci fazında, 18-35 yaş arası NEET genç kadınların istihdam edilebilirliklerini artıracak iyi uygulama örnekleri ve mekanizmaların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projeyle 3 yılda 6 binden fazla NEET kadına ulaşıldı

Türkiye'de 18-29 yaş aralığındaki NEET kadınların sorun ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmek ve bu sorun ve ihtiyaçları odağına alan mekanizmalar geliştirmek amacıyla hayata geçirilen projede ilk olarak, "NEET Genç Kadınlar Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Araştırma Raporu" hazırlandı.

Projenin pilot illeri Adana, Diyarbakır ve İzmir'de NEET genç kadınlara elektrik teknikerliği, moda tasarımı, otomotiv tamirciliği, aşçı yardımcılığı gibi farklı alanlarda verilen mesleki eğitimlerin yanı sıra güçlenmelerine ve psikolojik sağlamlıklarını artırmaya yönelik eğitimler düzenlendi. İş, staj ve eğitim fırsatlarına erişimlerini artırmak için projenin internet sitesinden ulaşılabilen "Fırsatlar Haritası" kuruldu.

Çalışmalar kapsamında, son 3 yılda 6 binden fazla NEET kadına ulaşıldı. 3 binden fazla NEET kadın, eğitim ve mentörlük hizmetlerinden faydalandı ve 850'ye yakınının istihdamda yer almasına destek olundu. Projede 80'den fazla yerel ve ulusal paydaşla işbirliği geliştirildi.

"45 milyon lira değerinde sosyal etki yarattık"

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilenlerden Nevgül Bilsel Safkan, proje kapsamında yürüttükleri çalışmalar sayesinde binlerce NEET kadına ulaşarak özgüven, güçlenme, farkındalık, duygusal dayanıklılık ve istihdam edilebilirliklerinde önemli artışlar sağladıklarını belirtti.

Yılda yaklaşık 45 milyon lira değerinde sosyal etki yarattıklarına işaret eden Safkan, "Projemiz kapsamında hazırlanan Beyaz Kitap, yalnızca bir proje çıktısı değil, ikinci fazımızda NEET kadınlara yönelik kapsayıcı ve bütüncül çözümler geliştirmek isteyen kurumlar için yol gösterici, kapsayıcı ve dönüştürücü bir kaynak. Sabancı Vakfı olarak kıymetli etki ortaklarımız ile NEET kadınların yanında olmaya ve onlar için çözümler üretmeye hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Ali Yurdupak da bu belge sayesinde NEET kadınların yaşam dönemleri boyunca karşılaştıkları sorunların tespit edilmesinin yanı sıra seslerinin, politika süreçlerine taşındığını aktardı.

Yurdupak, "Bundan sonraki süreçte bu önerilerin yaşama geçmesi için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası kuruluşlarla, politika yapıcılarla, kamu kurumlarıyla, sivil toplumla, akademiyle ve özel sektörle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suat Dede ise projenin hem yerel hem de ulusal düzeyde etkili ve ilham verici sonuçlar ortaya koyduğunu, eğitimlerle iş hayatına adım atan, danışmanlık ve mentörlük hizmetleriyle istihdam edilebilirliği artan genç kadınların sayısının her geçen gün artmasının, kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Süreyya Erkan, bakanlık olarak kadınların hayatın tüm alanlarında güçlenmesini desteklemek amacıyla kapsamlı politikalar yürüttüklerini ve tüm çalışmalarını, NEET genç kadınlara yönelik uygulamaları da kapsayacak şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

NEET genç kadınlara yönelik geliştirilen özel politikaların kadın-erkek eşitliği perspektifinde daha kapsayıcı bir gelecek inşa etme hedefi taşıdığını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Beyaz Kitap, bu alanda yol gösterici bir rehber niteliğinde. Bakanlık olarak NEET kadınların güçlenmesini stratejik bir kalkınma yatırımı olarak görüyor, projenin ilk fazından elde edilen tecrübeler ışığında NEET kadınların istihdam edilebilirliklerini artıracak iyi uygulama örnekleri ve mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla projenin ikinci fazını yürütecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."