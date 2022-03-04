Nestle Waters'tan kadınlara forklift operatörlüğü eğitimi - Son Dakika

Nestle Waters, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamında Bursa'nın çevre köylerindeki kadınların forklift ehliyeti almalarına ve meslek edinmelerine destek oluyor.

Nestle Waters açıklamasına göre, kadınların eşit şartlarda iş hayatına katılımı için çalışmalar yürüten şirket, 2008'den beri cinsiyet eşitliğine öncelik olarak ele alıyor ve tüm seviyelerdeki kadın çalışanların sayısını artırmak hedefine uygun olarak insan kaynakları politikaları oluşturuyor.

Mentorluk ve koçluk programlarıyla kadın çalışanlarına gelişim fırsatları sunan, rol model etkinlikleri ve bilinç dışı önyargı eğitimleriyle farkındalığın artırılması için çalışan Nestle Waters, her yıl, Bursa'nın çevre köylerinde yaşayan ve üniversiteden yeni mezun olan genç kadınlara eğitimler veriyor.

Kariyerlerine ilk adımlarında onlara ilham vermeyi amaçlayan şirket, Nestle'nin iç eğitmen kadrosunun katılımıyla Erikli Gençlik İnisiyatifi eğitim programı düzenliyor.

Son olarak kadınların erkek yoğun işlerde de çalışmasını desteklemek amacıyla forklift operatörlüğü eğitimi başlatıldı. Bu kapsamda, tesislerinin bulunduğu Bursa'nın çevre köylerinden kadınlara pratik ve teorik forklift operatörlüğü eğitimi verildi. Eğitim sonunda ehliyet almaya hak kazananlara ise iş imkanı sunulması hedefleniyor.

"Kadın işi-erkek diye yapılan ayrımcılıkla mücadele ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeler yer alan Nestle Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, şirket bünyesinde ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla attıkları adımlardan bahsetti.

Kadın çalışanların iş hayatına kattığı değerin önemine değinen Beneventi, şu açıklamalarda bulundu:

"Kadın işi-erkek işi diye yapılan ayrımcılıkla mücadele ediyoruz. Bunun bir parçası olarak meskenimiz olarak gördüğümüz Bursa'nın köylerinden kadınlara yeni iş fırsatlarının kapısını açan, forklift operatörlüğü eğitimi düzenledik. Eğitim daima önemli ama bu eğitimle sadece bilgilenmiş değil, bir meslek edinmiş oluyorlar. Asıl o değerli. Ayrıca eğitim katılımcılarını yeni çalışan olarak aramızda görmek de gurur verici olacak. Bu öncü kadınlar, başka kadınlara da cesaret verecek, bölgedeki farkındalığın artmasına katkı sağlayacak."

Nestle Waters'tan farklı alanlarda projeler

Açıklamada verilen bilgilere göre, Nestle Waters, bölgeye yönelik farklı alanlarda da çalışmalar yapıyor.

Bursa'ya yönelik yatırımları kapsamında "Erikli Korumamız Gerekli İnisiyatifini" hayata geçiren şirket, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin öncülüğünde Uludağ'da biyoçeşitliliği anlamak ve korumak için saha çalışmaları başlattı.

Şirket ayrıca, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün rehberliğinde sürdürülebilir tarımı desteklemek hedefiyle, Bursa için önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane ağaçlarının korunması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi için harekete geçti.