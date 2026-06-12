Netflix'e izinsiz görüntü kullanımı davasında 1.95 milyon TL tazminat

Netflix'in bir reklam tanıtımında görüntülerini izinsiz kullandığını öne süren matematik öğretmeni Mustafa Güler'in açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, yaklaşık 2 milyon liralık tazminata hükmetti.

Bir öğrencisinin fark ettiği görüntü kullanımı sonrası hukuk mücadelesi başlatan öğretmen Mustafa Güler, yıllar süren davayı kazandı. Tazminatın faizlerle birlikte 4 milyon lirayı aşabileceği belirtildi.

Netflix, telif hakkı ihlali nedeniyle matematik öğretmeni Mustafa Güler'e 1 milyon 950 bin lira tazminat ödeyecek. Uzun süredir devam eden davada mahkeme, Mustafa Güler'in kişilik hakları ile görüntü kullanımına ilişkin haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Kararda, Netflix'in Güler'e uğradığı maddi ve manevi zararların karşılığı olarak yaklaşık 2 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi. Kararın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Güler, hukuk mücadelesinin haklı şekilde sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kişilere ait görüntü ve eserlerin izinsiz kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca davanın yıllarca sürmesi nedeniyle tazminat miktarının faizlerle birlikte 4 milyon liraya yaklaşabileceği ifade edildi.

"BENİM İÇERİKLERİMDEN BİR TANESİNİ BİR DİZİNİN REKLAM TANITIMINDA OYNATIYORLAR"

Netflix'in kendi içeriğini izinsiz kullandığını bir öğrencisinin dikkati sayesinde fark ettiğini belirten Güler, "Benim içeriklerimden bir tanesini alıyorlar, kırpıyorlar ve bir dizinin reklam tanıtımında oynatıyorlar. Bir öğrencim gördü ve bana linkini attı. 'Hocam Netflix sizi paylaşmış' dedi. Ben de 'böyle bir şey imkansız' dedim. Çünkü 'dünyada telife en çok önem veren firma biziz' diye iddiaları var. Bir baktım ki gerçekten de benim videoyu kullanmışlar. İçeriğini bilmediğim, belki de içeriğini bilsem kesinlikle izin vermeyeceğim bir dizinin reklam tanıtımında beni kullanmaları hiç de hoşuma gitmedi. Direkt avukatımı aradım. Hemen hukuki sürecimizi başlattık" dedi.

"BİR İÇERİK ÜRETİCİSİNİN İÇERİĞİ İZİNSİZ KULLANILAMAZ"

Haklı olduğuna inandığı davadan vazgeçmediğini ve sonunda kazandığını belirten Güler, "Ben davanın bu şekilde sonuçlanacağını zaten biliyordum. Kararlıydım. Hiçbir zaman davamdan vazgeçmedim. Umarım bu emsal tüm içerik üreticilerine güzel bir örnek olur. Çünkü emek verenlerin haklarını savunmak adına önemli bir karar oldu. Mutluyum ve gururluyum. Netflix tarafı bana hiçbir şey söylemedi. Ben bir özür beklerdim. Hiçbir tepkileri olmadı. Zaten biz Türkiye'de ilk başta muhatap bulamadık. Diğer sosyal medya kurumlarının büroları var. Aldığım meblağ yaklaşık 1 milyon 950 bin lira. Bir de faiz ile birlikte herhalde 4 milyon lirayı geçecek diye tahmin ediyorum. Bizim hedefimiz para değildi. Bizim hedefimiz haklı olduğumuz davaydı. Netflix olsun ya da başka bir firma olsun, bir içerik üreticisinin içeriğini alıp reklam tanıtımında oynatamaz. Benim davam sadece buydu ve haklı davamı da kazandık" ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU İHLALİ ORTAYA KOYDU

Mustafa Güler'in avukatı Ömer Uğur Yanar da kararın telif hakkı konusunda mağduriyet yaşayanlar için emsal olmasını temenni etti. Yanar, "Hocamız bize ulaştığında, sosyal medyada paylaştığı bir ders videosuyla ilgili bir ihlalin olduğunu bildirdi. Hocamızla birlikte noterde tespit yaptırdık. Açılan dava kapsamında 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet, ihlal ve tazminata ilişkin kapsamlı tespitlerde bulundu. Son duruşmada mahkeme, maddi ve manevi tazminat ile faiziyle birlikte davalı firmanın yaklaşık 4 milyon 138 bin lira ödemesine hükmetti. Umuyoruz ki bu karar başta hocamız olmak üzere telif konusunda sıkıntı yaşayan herkese emsal niteliği taşır" diye konuştu.