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Nevşehir'de SOGEP kapsamında 4 proje desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika

Nevşehir'de SOGEP kapsamında 4 proje desteklenmeye hak kazandı

22.11.2021 14:39
Nevşehir'de SOGEP kapsamında 4 proje desteklenmeye hak kazandı

2021 yılı SOGEP kapsamında, Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonu ve ilgili paydaşların işbirliğinde Nevşehir için hazırlanan 4 projenin 4'ü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

2021 yılı SOGEP kapsamında, Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonu ve ilgili paydaşların işbirliğinde Nevşehir için hazırlanan 4 projenin 4'ü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

SOGEP kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, desteklenmeye hak kazanan 'Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitim Projesi', 'Mutfağın Genç Uzmanları Yetişiyor', 'Yerel Ürün Pazarı, Ortahisar Kadın Girişimciler Kooperatifi' ve 'Peri Masalı Ütü Ev'i projeleri hakkında bilgi verdi. Vali Becel yaptığı açıklamada; "2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı yani kısa adıyla SOGEP kapsamında ilimizden destek almaya kazanan 4 proje paydaşlarını tebrik ediyorum. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26 alt bölgede ajanslar eliyle uyguladığı bir programdır. Program kapsamında dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması, sosyal içerme, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması amacına yönelik projeleri desteklenmektedir. Sözleşmelerin imzalanmasıyla Nar kasabası, Ürgüp ilçesi, Kozaklı ilçesi ve Ortahisar kasabasında uygulama faaliyetlerine başlanacak olan projelerin toplam bütçesi 5 milyon 257 bin 372 liradır. Projeler ile genel olarak hedeflenen, toplumun farklı dezavantajlı grupları içerisinde yer alan 47 kişiye, yereldeki atıl kaynakları kullanarak istihdam olanağı sağlamak ve özellikle kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemektir" dedi.

'Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitim Projesi'

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitim Projesi ile ilgili olarak; "Projede hedeflenen Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki doğal jeotermal zenginliği kullanarak mevcuttaki yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla Nevşehir İl Özel İdaresinin mülkiyetinde olan ve atıl durumda bulunan Kozaklı Jeotermal Hidroponik Sera faaliyete alınacaktır. Bu serada domates ve marul üretimi gerçekleştirilmesi planlanmakta olup Nevşehir Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanlığı serada üretilecek tüm marul ve domates için satın alım garantisi vermektedir. Proje ile ayrıca bir sebze meyve kurutma ünitesi de oluşturulacak ve bu ünitede kurutulacak domatesin bir kısmı bölge otellerine ve büyük çoğunluğu yine Nevşehir Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odasına satılacaktır" ifadelerini kullandı. Vali Becel; "Mutfağın Genç Uzmanları Yetişiyor' projesi ile hedeflenen gastronomi alanına yatkınlığı olup, herhangi bir mesleki yetkinliği bulunmayan, istihdam imkanı bulamamış, lise mezunu 18-29 yaş arasındaki gençlere; aşçılık mesleğini öğrenmeleri, yüksek kalitede yöresel ürün üretmeleri ve pazarlamaları konularında yetkinlikler kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmaktır. Proje kapsamında Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bünyesinde, gençlere Mesleki Yeterlilik Kurumu Aşçılık Seviye 4 Mesleki Yeterliliğini almaya hak kazanabilecek düzeyde, yöresel ürünler ve coğrafi işaretleme konularını da kapsayan bir mesleki eğitim alma imkanı sunulacaktır. Proje ile 40 gence eğitim verilmesi, bunların en az yüzde 10'unun yeterlilik belgesi için başvuru yapması ve bu gençlerden 12'sinin bölgedeki işletmelerde veya kendi iş yerlerini kurarak istihdama katılmaları hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

'Yerel Ürün Pazarı, Ortahisar Kadın Girişimciler Kooperatifi' projesinin amacının Yerel Ürün Pazarı, Ortahisar Kadın Girişimciler Kooperatifi projesi ile hedeflenen kadınlara yönelik iş imkanlarının sınırlı olduğu Ortahisar kasabasında kadınlara istihdam imkanı sağlamak olduğunu belirten Vali Becel, "Kasabada yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katımlarını desteklemektir. Proje kapsamında kasaba merkezinde yer alan atıl hamamın tadilatı yapılarak mutfak ve satış alanı düzenlenecektir. Yerel ve geleneksel gıda üretecek kadın kooperatifi kurularak, işsiz ve/veya parçalanmış ailesi olan kadınlara istihdam yaratılacaktır. Ortahisar'da bulunan turizm işletmelerinden ve Kapadokya'da bulunan diğer turizm işletmelerinden ayrıca Niğde'de yer alan 'Yöreden Mutfağa' firmasından ürün satın alma garantisi alınmıştır. Projeyle Kapadokya bölgesindeki ilk yerel ürün marketinin oluşturulması hedeflenmektedir. Hammaddeler yerel üreticiden sağlanacak olup ürünlerin perakende satışı, bölge dağıtımı, e-ticaret üzerinden pazarlanabilmesi için bir satış ağı oluşturulacaktır. Proje ile kurulacak kooperatifte 14 kadının istihdam edilmesi, 28 kadına ise girişimcilik ve çeşitli alanlarda eğitimler verilmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

SOGEP Kapsamında destek alacak olan dördüncü projenin ise 'Peri Masalı Ütü Evi' projesi olduğunu söyleyin Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; "Bu projede hedeflenen Nevşehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı Umut Evlerinde hizmet alan hafif düzey engelli genç kadınların istihdama katılımını kolaylaştırılmak amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirmek ve ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamaktır. Proje kapsamında öncelikli olarak bu evlerden hizmet alan zihinsel engelli bireylerin çalışacakları bir çamaşırhane kurulacaktır. Ütü evinde istihdam edilecek kişilere çalışmaya başlamadan önce Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim verilerektir. Ütü evinin koordinasyonunu sağlamak ve bireyler arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla herhangi bir engeli bulunmayan ancak eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük genç kadınlar da istihdam edilecektir. Nevşehir Valiliği'nin desteği ile Kapadokya Bölgesi'nde bulunan butik otellerden sağlanan hizmet alım garantisiyle söz konusu otellere çamaşır yıkama hizmeti proje ile oluşturulan 'Peri Masalı Ütü Evi' tarafından verilecektir. Projede ayrıca zihinsel engelli bireylerin uyumunu desteklemek amacıyla bir sosyal tesis oluşturulacaktır. Proje ile toplam 10 kişilik istihdam sağlanması hedeflenmektedir" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de SOGEP kapsamında 4 proje desteklenmeye hak kazandı
Nevşehir'de SOGEP kapsamında 4 proje desteklenmeye hak kazandı

Ortahisar, İstihdam, Nevşehir, Becel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nevşehir'de SOGEP kapsamında 4 proje desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika Ekonomi


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