Nevşehir\'deki Kayadan Oyma Depolarda Muhafaza Edilen Patates Tohumları Türkiye\'ye Sevk Ediliyor

Çürümemesi için Nevşehir'de kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen tohumluk patatesler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra ekim için Türkiye'nin farklı yörelerine sevk ediliyor.
Nevşehir'de, Kapadokya'ya özgü tüf kayalar içine oyulmuş depolar hem yeni hasat dönemine kadar ülkenin patates ihtiyacını karşılıyor hem de yeni sezonda ekilecek tohumlukların muhafazasında kullanılıyor.
Bölgede farklı boyutlardaki 1321 ruhsatlı yer altı deposuna sonbaharda konulan patates tohumları, doğal yapı nedeniyle ihtiyaç duyduğu nem ve ısıya sahip ortamda çürüme, küflenme ve çillenme olmadan aylarca kalabiliyor.
Depolardaki muhafaza sürecinin ardından mahzenlerden alınan tohumlar, işçilerin sıra sıra dizildiği bantlara dökülüyor ve bozulma meydana gelmiş olanlar ayıklanıyor.
Bölgedeki depolardan sevk edilen ve ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan tohumlar yeni sezonda bereketli hasat dönemi için toprakla buluşturuluyor.
250 bin ton patates tohumu bu depolarda korunuyor
Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, AA muhabirine, Nevşehir'in patates üretimi konusunda ülke genelindeki şehirler arasında yedinci sırada bulunduğunu ancak yıl boyunca patates ihtiyacının doğal depolar sayesinde karşılanmasını sağlayan yöre olduğunu belirtti.
Kayadan oyma yer altı depolarının stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:
"Bir ürünü üretmek kadar o ürünü uygun koşullarda muhafaza etmek de ayrı bir önem taşımakta. Bu bağlamda ilimizde 1321 kayadan oyma doğal soğuk hava deposu bulunmakta. Bu depolarda yıllık 2 milyon ton patates depolanmakta. Bunun da 250 bin tonu tohumluk patates. Depolarımıza gelen tohumluk patatesler İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde kontrol edilip sertifikalandırılmakta. Sertifikalandırılan tohumluk patatesler aralık ayından hazirana kadar patates dikim alanlara sevk edilmekte. Yer altı doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen tohumluk patatesler sadece Nevşehir değil, patates dikimi yapılan diğer bütün yörelere gönderilmekte. Bu depolar patates muhafazasında nem ve sıcaklık olarak uygun alanlar. Bunlar sayesinde işletme maliyetinden sonraki süreçte hiçbir maliyet çıkmadan ürün yaklaşık 9 ay depolanabilmekte."
Bölgedeki doğal depo işletmecilerinden ziraat mühendisi Hasan Asaf Deviren de bölgedeki yer altı depolarının hiçbir enerjiye gerek duymaksızın ısı ve nem dengesini koruma özelliğine sahip olduğunu ifade etti.
Kendilerine ait depoda 8 bin ton patates tohumunun muhafazasının sağlanabildiğini aktaran Deviren, "Bu depolardaki nem yüzde 90 seviyelerindedir. Sıcaklığın aynı seviyede olması tohumluk ve yemekli patatesin depolanası için uygun özellik taşımakta. Tohum sevkiyatlarına başladık. Erkenci ekim yapılan Adana ve Ödemiş bölgelerine sevkiyat tamamlandı. Afyon bölgesine sevkiyatımız sürüyor." diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Nevşehir'deki Kayadan Oyma Depolarda Muhafaza Edilen Patates Tohumları Türkiye'ye Sevk Ediliyor - Son Dakika
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