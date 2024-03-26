New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününde düşüşle tamamlandı. Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,41 azalışla 39.313,64 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,31, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,27 düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, analistler büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek adımlarına ilişkin sinyaller verebileceğini belirtti. Ayrıca, Amerikan çip üreticileri Intel ve AMD'nin hisseleri Çin'in yeni yönergeleri nedeniyle değer kaybetti.

26.03.2024 00:17  Güncelleme: 00:19
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New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalarak 39.313,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 azalışla 5.218,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kayıpla 16.384,47 puana indi.

ABD'de yoğun veri gündemiyle ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Yeni haftada Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl sadece bir faiz indirimi beklediğini belirtti. Hala Kovid-19 salgını ekonomisinde olunduğunu kaydeden Bostic, ekonomi ve enflasyonunun kademeli yavaşlamasını beklediğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de bu yıl 3 faiz indiriminin düşüncesine uygun olduğunu ifade etti. Hikayenin temelden değişmiş gibi görünmediğini belirten Goolsbee, ancak enflasyon konusunda kaydedilen ilerlemenin düşüşte olduğunun görülmesi gerektiğini kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise Fed'in ekonominin bazı kesimlerinde enflasyonun yavaşlaması için daha fazla zaman tanımak amacıyla faiz oranlarını düşürürken temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yeni haftada yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirterek, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ise ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 662 bine gerilerken piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 7,6 düşüşle 400 bin 500 dolara inerek 2,5 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise Amerikan çip üreticileri Intel ve AMD'nin hisseleri, Çin'in Intel ve AMD çiplerinin kamu bilgisayarları ve sunucularından aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik yeni yönergeler hazırladığına ilişkin haberlerin ardından değer kaybetti. Intel'in hisseleri yüzde 1,74 ve AMD'nin hisseleri yüzde 0,57 düştü.

Microsoft'un hisseleri de Çin'in yeni yönergeleriyle aynı zamanda Windows işletim sistemi yerine yerli seçeneklerin tercih edilmesini amaçlaması nedeniyle yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Amerikan teknoloji devlerinden Apple, Meta ve Alphabet'in hisseleri de Avrupa Birliği'nin (AB) söz konusu şirketlerin Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlatması sonrası sırasıyla yüzde 0,83, yüzde 1,29 ve yüzde 0,41 düştü.

Son dönemde güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen Amerikan uçak üreticisi Boeing'in hisseleri ise Üst Yönetici (CEO) Dave Calhoun'un yıl sonunda istifa edeceğinin açıklanması sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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