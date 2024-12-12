New York Borsası Karışık Kapanış - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Kapanış

ABD'nin enflasyon verileri sonrası borsa karışık bir seyir izlerken Nasdaq rekor kırdı.

12.12.2024 01:47
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New York borsası, ABD'de beklentilere paralel gelen enflasyon verileri sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalışla 44.148,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 artışla 6.084,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,76 kazançla 20.033,61 puana yükseldi.

Kapanışta rekor seviyeye ulaşan Nasdaq endeksi, ilk kez 20 bin puanın üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olan enflasyonun açıklanmasının ardından pozitif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında kapanışta karışık bir seyir izlendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Tüketici fiyatları bu dönemde beklentiler dahilinde artmasına karşın aylık bazda son 7 ayın en yüksek artışını gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış kaydederek beklentilere paralel gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 95'e çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,27 seviyesine yükseldi.

Analistler, manşet enflasyondaki artışın, Fed'i gelecek hafta üçüncü kez faiz indirimine gitmekten vazgeçirmeye yetecek kadar yüksek olmadığını belirtti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin de yarın açıklanacağına işaret eden analistler, üretici enflasyonuna ilişkin verilerin Fed'in 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantısı öncesi değerlendirilecek son önemli verilerden olacağını belirtti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri rekor seviyeye yükseldi. Tesla'nın hisse fiyatı, yüzde 5,9 değer kazanarak 424,77 dolara çıktı.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçen Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 66'dan fazla değer kazanmıştı.

Google'ın "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıtmasının ardından yükselen Alphabet'in hisseleri de yüzde 5,5 değer kazandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Kapanış - Son Dakika

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