New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

08.07.2025 17:11
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Dow Jones gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq artış gösterdi. Gümrük tarifeleri etkili oldu.

NEW New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 44.339,31 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 6.233,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kazançla 20.475,03 puana yükseldi.

ABD'nin diğer ülkelere yönelik gümrük tarifeleri ekonomik görünüm üzerinde etkili olmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Dün imzaladığı kararname ile tarife erteleme süresini 9 Temmuz'dan 1 Ağustos'a uzatan ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere tarife mektupları da göndermeye başladı.

Trump, Japonya ile Güney Kore'ye yönelik mektuplarında bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelerle karşılaşacağına dikkati çeken Trump, misilleme durumunda ise tarife oranının artacağını kaydetti.

Trump, Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'a yönelik tarife oranlarını içeren mektupları da paylaştı.

Öte yandan, Trump'ın yeşil enerji teşviklerini sonlandırmaya yönelik kararnameyi imzalamasının ardından bazı güneş enerjisi şirketlerinin hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Sunrun'un hisseleri yüzde 10'dan fazla, First Solar ile Enphase Energy'nin hisseleri de yüzde 5 civarında değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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