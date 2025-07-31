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Ekonomi

New York Borsası Yükselişte

31.07.2025 17:25
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Microsoft ve Meta'nın güçlü bilanço açıklamaları sonrası New York borsası artış gösterdi.

New York borsası, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Meta'nın güçlü gelen bilançolarının ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 44.508,36 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 artışla 6.404,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kazançla 21.389,08 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tuttuğu toplantı sonrası yatırımcılar gözlerini şirket bilançoları ile makroekonomik verilere çevirirken pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Fed, dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuş, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkati çekmişti.

Fed'den yapılan açıklamada, FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın faiz oranının sabit tutulması kararına karşı çıktığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtilmişti. Böylece, 1993'ten bu yana ilk kez 2 FOMC üyesi alınan karara karşı oy kullanmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell ise politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için erken olduğunu belirtmişti.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın dün piyasaların kapanmasının ardından açıkladıkları finansal sonuçları ise piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Bu yılın nisan-haziran döneminde Microsoft'un geliri yüzde 18, Meta'nın geliri yüzde 22 arttı. Şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde gelen finansal sonuçları sonrası Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in ve Meta'nın hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kazandı.

Analistler, "muhteşem yedili" olarak adlandırılan diğer şirketlerden Amazon ve Apple'ın da bugün açıklayacağı bilançoların yakından izleneceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları haziranda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Temmuz ile biten haftada 218 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Ticaret cephesinde de ABD'nin diğer ülkelerle yürüttüğü müzakerelere ilişkin haber akışı takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını, bu ülkeye yüzde 15 seviyesinde tarife uygulanacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Microsoft, Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

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