Niğde Bor OSB\'ye yatırımcı talebi artıyor

Avantajları nedeniyle yatırımcıların tercih sebebi haline gelen Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne üretim tesisi açmak için 200 yatırımcı sırada bekliyor.
705 hektarlık mevcut kapasitesi tamamen dolan BOR OSB'nin genişletilmesi için çalışmalara başlanıldığını belirten Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Bor OSB'nin ulaşım, altyapı ve düşük yatırım maliyetleri ve teşvik kapsamında olması gibi nedenlerden dolayı yatırımcıların gözdesi haline geldiğini belirtti. Baran; "Bor Organize Sanayi Bölgesi sadece Niğde'nin değil Aksaray, Nevşehir, Ereğli bölgesinin parlayan bir yıldızı haline geldi. 1992 yılında 300 hektar alana kurulmuş olan Bor OSB, başlangıçta Deri İhtisas Organize Sanayi olarak kurulmuştu daha sonraki dönemlerde burası Karma Organize Sanayiye çevrildi.26 yıllık zaman diliminde o üç yüz hektarlık alanın dolmasıyla ilgili bir mücadele verilmişti. 300 hektar alanın üzerine 405 hektar daha ilaveyle beraber bölge 705 hektara ulaştı. Otoyol, doğal gaz, yatırımcı ziyaretlerimizle beraber buraya ciddi anlamda Türkiye'de marka olmuş yatırımcılar geldi. 4 yılda yerimiz kalmadı şu anda ön tahsis bekleyen, buraya yatırım yapmak isteyen 200'ün üzerinde de yatırımcılarımız bekliyor" dedi.
Bor OSB'nin yatırımcılar için neden tercih edildiği sorusunu yanıtlayan Serkan Baran şunları söyledi; " Limana olan uzaklık, demiryolunun otoyolun bizim ilimizin içerisinden geçiyor olması, Nevşehir, Kayseri ve Adana'daki havalimanlarına olan mesafe kısacası ulaşım kolaylığı ile hem Ortadoğu'ya hem deniz üzerinden bütün dünyaya ulaşılabilecek lokasyonla ilgili sağlanan avantaj. Öte yandan Niğde'nin teşvik programında 5. bölge olmasının haricinde organize sanayilerimiz Türkiye'deki en üst kademe olan 6. teşvik bölgesine dahil olması nedeniyle yatırımcılar hem vergide, hem doğal gazında, hem elektriğinde, hem iş gücüyle alakalı sigortayla ilgili ciddi anlamda bir tasarruf sağlamış oluyorlar."
Artan yatırımcı talepleri ile Bor OSB'nin genişletilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Baran, 4 bin 300 dönüm ilave ile yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verebileceklerini belirterek, "Alt yapı maliyetlerini düşündüğümüz zaman mevcut olanı genişletmek daha ekonomik. Daha ucuz bir maliyetle buranın büyütülmesiyle ilgili girişimimiz vardı. Tarım Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı'yla iki yıldır devam eden görüşmelerimizde olumlu sonuçlar aldık. 705 hektarlık bölgemizin üzerine 4 bin 300 dönüm daha ilave alanın izinlerini almış bulunuyoruz. Kısa zamanda imarlarla ilgili uygulamaların onayı alıp altyapıyla ilgili olan çalışmaları başlatacağız ve hızlı bir şekilde o arsa tahsislerinin gerçekleştireceğiz. Gelecek olan yatırımlarla beraber hem işsizlik adına hem de ilin ekonomik değeri anlamında ciddi faydası olacağına inanıyorum" diye konuştu. - NİĞDE
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