Niğde\'de Kadınlar Kekik Yağı Üretiminde Büyüyor

Ekonomi

Niğde'de kadınlar aromatik bitkilerle üretime katıldı

NİĞDE - Niğde Hüdavend Hatun Kadın Çocuk ve Gençlik Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü destekli 'HÜKAGED Kekik Yağı Üretiyor' üretme projesi başarı ile tamamlandı.

Niğde'de yaşayan 15 kadının kekik yağı üretim eğitimleri aldığı projede, atölye çalışmaları ile kadınlar mesleki yeterlilik kazanarak ekonomik hayata katıldı. Niğde Hüdavent Hatun Kadın, Çocuk ve Gençlik Derneği tarafından yürütülen 'HÜKAGED Kekik Yağı Üretiyor' projesi çerçevesinde eğitim alan kursiyerler dernek binasında düzenlenen kapanış toplantısı ile sertifikalarını aldı. Projenin kadınların girişimcilik becerilerini artırmayı ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamayı amaçladığını söyleyen HÜKAGED Dernek Başkanı Fatma Büyükakkaş; katılımcıların kekik yağı, çörek otu yağı, lavanta yağı, sabun ve krem gibi sağlık ürünleri üretimini öğrenirken, finansal okuryazarlık ve kooperatifçilik eğitimleriyle de iş dünyasına adım atma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kadınlara kendi işini kurmaları için destek

"Bu proje, kadınlarımızın sadece üretim yapmalarını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onlara girişimcilik, pazarlama ve kooperatifleşme konusunda önemli beceriler kazandırdı" diyen Büyükakkaş; "Kadınlarımız, kendi işlerini kurarak ekonomik bağımsızlıklarını elde edecekler. Proje kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyeleri ve Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, katılımcılara bitki yetiştiriciliği, ürün hijyen şartları ve doğal sağlık ürünleri üretimi gibi konular hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü gibi kurumlar tarafından sağlanan desteklerle kadınlar, kooperatifçilik konusunda daha fazla bilgi edindiler ve kendi işlerini kurma yolunda gerekli desteği aldılar" ifadelerini kullandı.

Büyükakkaş: "Proje kadınlarımızı girişimcilik konusunda cesaretlendirdi"

Proje kapsamında kurulan Hüdavent Hatun Kadın Kooperatifi ile kadınların ürettikleri doğal sağlık ürünlerini pazarlayabilme imkanı bulduklarını aktaran Büyükakkaş, üretilen ürünlerin kooperatif aracılığıyla hem yerel pazarlara hem de ulusal düzeyde ticaret yapma fırsatına sahip olacaklarını da ifade etti. Projenin kadınların yalnızca üretim yapmalarını sağlamadığını, aynı zamanda onları girişimcilik konusunda cesaretlendirdiğini söyleyen Büyükakkaş; "Bu proje, kadınlarımızın sadece üretim yapmalarını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onlara girişimcilik, pazarlama ve kooperatifleşme konusunda önemli beceriler kazandırdı. Kadınlarımız, kendi işlerini kurarak ekonomik bağımsızlıklarını elde edecekler" şeklinde konuştu.