Niğde'de üretilen elmaların yüzde 30'u ihraç ediliyor

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de elmanın yüzde 30'u ihraç ediliyor.

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Sazlıca beldesinde hasadı devam elma bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 230 bin dekar alanda, yaklaşık 500 bin ton elma rekoltesinin beklendiğini söyledi.

Niğde'nin elma üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada yer aldığını belirten Baş, "Amasya elmasında birinci sıradayız. İl genelinde 15 bin çiftçimiz elma üretiyor. Elmamızın kalitesinde, üretim standardında ve pazarında herhangi bir sıkıntımız yok. Kaliteli üretilen her üründe olduğu gibi elmamız da dış pazarda ciddi anlamda pay buluyor. İlimizde üretilen elmanın yaklaşık yüzde 30'u ihracata gidiyor. Irak, Suriye, Rusya başta olmak üzere Avrupa Birliği, Batı Asya ülkelerine, Hindistan, Malezya, Tayland ve Arap yarımadasındaki bütün ülkelere ihracatımız yapılıyor." dedi.

Baş, Afrika pazarına açılma durumunun olduğunu ve ildeki firmaların pazar araştırması yaptığını dile getirdi.

Fiyat konusunda üreticilerin memnun olduğunu aktaran Baş, "İlimizin depolama ve paketlemeyle ilgili birtakım eksiklikleri var. Bununla ilgili de ciddi anlamda hem yatırım hem de talep var. Bunlar tamamlandığında, ilimiz elmada merkez olma özelliğini devam ettirecek. Genç elma bahçesi kurulumunda Türkiye'de birinci sıradayız. İlimiz muhtemelen 3-4 sene sonra elma üretiminde birinci olacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Elma üretici İsmet Hurioğlu da yaklaşık 600 dönümde şeftali ve elma üretimi yaptıklarını bildirdi.

Çok kaliteli meyve yetiştirdiklerini vurgulayan Hurioğlu, "Bu sene elma çiçekteyken biraz soğuğa yakalandı. Verim geçen seneye göre yaklaşık yüzde 35 düştü. Kalite olarak memnunuz. Pazarlama sıkıntımız olmuyor. Elma fiyatı 1,5 lira ile 3 lira arasında değişiyor. Sattığımız fiyattan memnunuz." ifadelerini kullandı.