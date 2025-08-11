Niğde OSB İkinci Genişleme Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Niğde OSB İkinci Genişleme Başladı

Niğde OSB İkinci Genişleme Başladı
11.08.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde OSB'de 4. tevsi alanında sanayicilere arsa tahsisine başlandı, 15 bin kişilik istihdam hedefleniyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4. tevsi alanında yatırım yapmak isteyen sanayicilere arsa tahsisine başlandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, OSB Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, alt ve üstyapısıyla Niğde OSB'de büyük bir başarı hikayesinin yazıldığını söyledi.

Yaklaşık 40 yıla yakın bir başarıdan bahsettiklerini dile getiren Uzkurt, şunları kaydetti:

"Bugün borcu olmayan, içerisine girdiğinizde yeşil alanları göz alıcı olan, bütün alt ve üstyapısıyla hizmetleri eksiksiz işleyen bir organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Bu Niğde'miz adına mutluluk verici bir şey. Niğde'nin, OSB'deki yatırım ulusal ve uluslararası yatırımcılar için de son derece cazip bir hal almıştır. Bugün itibarıyla önemli yatırım projelerinin Türkiye'ye gelmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zamanda 4. tevsi alanını ilan etmiştik. Niğde OSB bugüne kadar yaklaşık 705 hektarda hizmet veriyordu. 4. tevsi alanı yaklaşık 300 hektar genişleme alanına sahip. Sadece alan itibarıyla bir katılımdan bahsetmiyoruz, aynı zamanda yeni alanda 80-90 parselin de tahsisine başlamış bulunuyoruz. Öngörümüz kurulacak fabrikalarda 15 bin kişiye yakın istihdam kente kazandırılacak."

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş da 4. tevsi alanıyla bölgede 239 sanayi parseli bulunduğunu belirtti.

Yatırımcılar için tahsis edilmeyi bekleyen 96 parselin olduğunu ifade eden Altunbaş, "En küçük sanayi parselimiz 4 bin, en büyüğü ise 330 bin metrekaredir. Her ölçekte yatırımcıya uygun alanlarımız mevcut. Niğde OSB sadece üretimin değil, aynı zamanda istihdamın da güçlü bir lokomotifidir. Bugün itibarıyla bölgemizde yaklaşık 6 bin 500 kişi istihdam edilmektedir. Bu sayı hem ilimiz ekonomisine hem de sosyal yapısına doğrudan katkı sunmaktadır. 4. tevsi alanında üretim yapacak yatırımcılarımıza şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Ekonomi, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde OSB İkinci Genişleme Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi

12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
17:45
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 12:55:25. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde OSB İkinci Genişleme Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.