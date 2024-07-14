Nilüfer Belediyesi Tarımsal Kalkınma Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer Belediyesi Tarımsal Kalkınma Çalışmalarını İnceledi

Nilüfer Belediyesi Tarımsal Kalkınma Çalışmalarını İnceledi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda belediye bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Belediye, tarladan sofraya sağlıklı ürünlerin ulaşımında yer alıyor.

14.07.2024 16:12  Güncelleme: 16:14
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kenttekitarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda belediye bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tarımda örnek kent olmak için çalışmalarınısürdüren Nilüfer Belediyesi, sağlıklı ürünlerin tarladan sofraya ulaşım aşamasında tüm adımlarda yer alıyor. Belediyenin tarım arazilerinde Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliği ile toplam 350 dekarda meyve, sebze, buğday ve tıbbi aromatik bitki üretimi yapılıyor.Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin tarım alanındaki faaliyetlerini yakından takip etmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş,NİLKOOPBaşkanı Süleyman Ayyılmaz, Nilbel A.Ş Başkanı İbrahim Mart, meclisüyeleri ve birim müdürlerinin de bulunduğu ziyaretlerde, BaşkanÖzdemir, tarım ürünlerinin üretiminden laboratuvar analizlerine, işlenmesinden satışına kadar olan süreçleri uzmanlardan dinleyerek bilgi aldı.

İlk olarak, Nilüfer Belediyesi tarafından ULUTEK'te kurulan, çiftçilere toprak, bitki ve sulama suyu analizi hizmeti sunan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Başkan Özdemir, laboratuvarın işleyişi hakkında çalışanlardan bilgi aldı. Nilüfer Ziraat Odası iş birliğinde NİLKOOP tarafından işletilen laboratuvarda yapılan analizlerin bilinçli tarım uygulamalarını artırdığını ve topraktan daha fazla verim alınmasını sağladığını belirten Özdemir, bu sayede çiftçilerin üretim giderlerinin de azaldığını vurguladı. Başkan Özdemir, çiftçilere laboratuvardan daha fazla faydalanmaları için de çağrı yaptı.

Başkan Şadi Özdemir, NİLKOOP iş birliği ile ekolojik tarım şartlarında üretim yapılanİrfaniye'deki tarım alanını ziyaret etmesinin ardından Konaklı Eko Çiftlik Projesi'nde gelinen son noktayı inceledi. Fadıllı'daki incir bahçelerini de gezen Özdemir, Fadıllı Muhtarı Nail Gülmez'e bahçelerden alınan yaprak örneklerinin analiz raporu sonuçlarını teslim etti.Bu başarılı örneklerle tarımda ekolojik üretimin yapılabileceğini en güzel şekilde ortaya koyduklarının altını çizen Özdemir, bu tarz uygulamaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu."Çiftçiliğin artmasını, topraklarımızın yeşermesini ve ayağa kalkmasını istiyoruz" diyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

" Türkiye'nin kalkınmasının yolu tarımdaki örgütlenmeden geçiyor. Biz her zaman köylerimizde kooperatifleşmeyi destekliyor ve teşvik ediyoruz. Üretim yapan çiftçilerimizin her zaman yanlarında olacak ve onlara destek olmaya devam edeceğiz."

Başkan Şadi Özdemir saha ziyaretleri kapsamında NİLKOOP tarafından üretilen veya kadın derneklerinden temin edilen ürünlerin işlenerek katkı maddesi ve koruyucu kullanmadan sofralara ulaşmasını sağlayan Hasanağa Gıda Merkezi'ni de ziyaret etti. Şadi Özdemir, son derece hijyenik şartlara sahip olan merkezde, salça, reçel, erişte, tarhana, peynir gibi birçok ürünün gıda mühendislerinin kontrolü altında hazırlandığını söyledi. Özdemir, Nilüfer Bostan satış noktaları yoluyla Nilüferlilerin sağlıklı gıdaya erişimlerini sağladıklarına vurgu yaptı.

Göreve geldikleri günden bu yana tarıma ayrı bir önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer'de tarımsal alanlarımızın korunması ve artırılması, çiftçimizin ekolojik yöntemlerle tarım yaparak emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Üretim anlamında çiftçimize her türlü teknik desteği sağlarken; Hasanağa Gıda Merkezi ve Nilüfer Kent Bostanları gibi projelerimizle gıdaların işlenmesi, paketlenmesi ve satışı gibi konularda da çalışmalar yürütüyoruz. Böylece hem üreticimiz kazanıyor hem de vatandaşlarımız sağlıklı gıdaya ulaşabiliyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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