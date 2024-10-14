Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu\'na verildi

2023 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemeoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi. Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'dan sonra Türkiye'den Nobel alan 3. isim oldu.

14.10.2024 13:04
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Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi. Ödül, kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediğiyle ilgili çalışmalarından dolayı verildi. Nobel alan isimler ödül olarak 1,1 milyon dolar alacaklar.

NOBEL ALAN TÜRKLER

Acemoğlu, Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim oldu. Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almıştı. Nobel jürisi, Pamuk'un "kenti İstanbul'un melankolik ruhunu araştırma yolunda, kültürlerin çatışmaları ve birbirleriyle iç içe geçmesinde yeni semboller bulduğunu" belirtmişti.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı.

London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını aldı. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

NOBEL ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel ödülleri her yıl, dinamiti bulan ve 1896 yılında hayatını kaybeden İsveçli mucit Alfred Nobel isteği üzerine fizik, kimya, tıp, barış, ekonomi ve edebiyat dallarında veriliyor.

Kaynak: İHA

Daron Acemoğlu, Aziz Sancar, Orhan Pamuk, stockholm, Türkiye, Ekonomi, Refah, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    Türkiyenin tek en büyük ilk kurulan kulübü BEŞİKTAŞA ödül bekliyoruz bize nobeller yetmez beton yetmez türkiyeye futbolu sporu biz getirdik cumhuriyetin kurucusu en büyük BEŞİKTAŞLI mustafa kemal ATATÜRKE selam olsun ver müziği izmir marşını aç son ses 5 42 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Türk diyip de altına Ermeni okulundan mezun olduğunu yazmayın bari 34 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KABUL ETMİYORUM AKEPE YE VERILMESI GEREKIR, HEM İSRAİL I PROTESTO EDIP HEM BURGER KING ACILISINA KATILARAK BARIŞA KATKI SAGLIYORLAR , HEMDE RIZE DE 33 7 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı:
    adamın Türkiye ile ilgili tek alakalı yanı hasbelkader Türkiye'de doğmuş olması ilk orta ve lise öğrenimini burada görmesi. 25 9 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Türk mü? 19 10 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    adamın dibi bunu istemeyip badem bıyıklılar yönetiyor ekonomiyi garip ülkem 18 8 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    KANDA TÜRKLÜK YOKSA NE YAZAR TÜRKİYE'YE GELMESİ 10 11 Yanıtla
  • Murat Avci:
    garip bir iş yürüyor.. 9 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IN TURKIYENIN EN BUYUK KUŞ TAKIMI OLDUGU DOĞRU. AMA GERISI KUSLARIN KENDINI HİSSETTİĞİ YER, YANI DARI AMBARI. 8TAŞ TÜRKİYE DE GALATASARAY DAN VE 7BAHCEDEN SONRA ÇOK GERILERDEN 3. BUYUK TAKIMDIR. BABANIZ HER ZAMAN GALATASARAY DIR. 3 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat yelbuz gene inliyor 2 0 Yanıtla
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