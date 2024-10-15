Nükleer Enerji İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nükleer Enerji İşbirliği Görüşmeleri

Bakan Bayraktar, Çinli CNOS ile Türkiye'deki nükleer reaktör projeleri için işbirliğini görüştü.

15.10.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli nükleer enerji şirketi CNOS'nin Başkan Yardımcısı Qiao Gang ile Türkiye'de inşa edilebilecek büyük ölçekli ve küçük modüler reaktörlere yönelik olası işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Karbon nötr hedefi doğrultusunda 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınacağını kaydeden Bayraktar, "Akkuyu, Sinop ve Trakya'da kuracağımız toplam 15 bin megavatlık 12 reaktörün yanı sıra nükleer enerji sepetine 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri de eklemek istiyoruz. CNOS ile yaptığımız görüşmede de ülkemizde inşa edilebilecek hem büyük ölçekli hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin olası iş birliği imkanlarını ele aldık." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nükleer Enerji İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:28:41. #1.11#
SON DAKİKA: Nükleer Enerji İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.