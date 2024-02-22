Oba Makarnacılık halka arzında talep toplama başladı

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı.
Oba Makarnacılık'ın halka arzı OBAMS kodu ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ünlü Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler liderliklerinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.
Halka arz fiyatı pay başına 39,24 lira olarak belirlenen şirketin 72 milyon 252 bin 259 lira sermaye artırımı, 24 milyon 84 bin 86 lira ortak satışı olmak üzere nominal değeri 96 milyon 336 bin 345 lira olan payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 20,1'i halka açılmış olacak. Şirket, 22-23 Şubat'ta talep toplayacak.
Halka arz edilecek hisselerin yüzde 49'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve yüzde 1'i de Oba Makarnacılık çalışanlarına ayrıldı.
"Günlük 3 bin ton buğday kırma, 2 bin ton makarna üretimi gerçekleştiriyoruz"
Oba Makarnacılık Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, AA muhabirine, 2005'te tesisi aldıklarında 80 ton kapasiteli bir üretim tesisi olduğunu ve 2010'da yaptıkları yeni yatırımlarla Türkiye'nin en büyük makarna üretim tesisini hayata geçirdiklerini söyledi.
Cıncıkcı, "2010'da Gaziantep 4. organize sanayi bölgesinde yeni fabrikamızın inşaatına başladık ve o zamanın en yüksek üretim kapasitelerinden birine ulaştık. Ardından 2017'de stratejik bir kararla Sakarya Hendek'te üretim tesisi aldık. Bu tesisi satın aldığımızda üç hat vardı ve yeni yaptığımız yatırımlarla birlikte Hendek fabrikamızın kapasitesini neredeyse Gaziantep fabrikamıza ulaştırdık. İki fabrika toplamında günlük 3 bin ton buğday kırma, 2 bin ton makarna üretimi gerçekleşmekte." şeklinde konuştu.
Cıncıkcı, 2019'da Sakarya fabrikasında tek hatla üretime başladıkları noodle ürününde 2020 sonunda kapasitenin yeterli gelmemeye başladığını ve yeni bir yatırım ihtiyacı doğduğunu belirterek, bu yatırımla noodle hattı sayısını 1'den 4'e çıkarttıklarını ve 90 milyon porsiyondan 985 milyon porsiyon kapasiteye ulaştırdıklarını ifade etti.
"Türkiye küresel makarna pazarında kritik bir oyuncu"
Küresel makarna pazarının yaklaşık 66 milyar dolar tutarında olduğunu bildiren Cıncıkcı, "Türkiye küresel makarna pazarında kritik bir oyuncu, hem üretim anlamında hem ihracat anlamında. Üretimde Türkiye, Amerika ve İtalya'dan sonra üçüncü. Türkiye'de yapılan makarna üretiminin yüzde 25'i Oba Makarnacılık tesislerinde gerçekleşiyor. Türkiye ihracatta da oldukça kilit bir aktör. İtalya'nın ardından 2. sırada yer almakta. Biz de Türkiye'nin ihracatından yaklaşık yüzde 30 pay almaktayız." bilgisini paylaştı.
Cıncıkcı, halka arzdaki en büyük motivasyonlarının şirketlerinin, global ölçekte gıda liderleri arasındaki sıralamasını sağlamlaştırmak ve uzun vadede bu sıralamayı daha üst sıralara taşımak olduğunu söyledi.
Halka arzın şirkete kurumsallaşma anlamında önemli katkılar sağladığını belirten Cıncıkcı, "İkinci nesil kuşak olarak bizden sonraki nesillere de şirketimizi daha sürdürülebilir kılmak amacıyla bu yola baş koyduk. İnanıyorum ki Oba Makarnacılık, yatırımcı ve şirket ilişkisini en güzel şekilde yönetecektir. Halka arz öncesi de büyük yatırımlar yaptık. Halka arz gelirlerimizin yaklaşık yüzde 50'sini ürün çeşitlendirme, kapasite yatırımları ve enerji yatırımlarında değerlendiriyor olacağız." diye konuştu.
Cıncıkcı, yabancı para pozisyonunda net artıda olduklarının bilgisini vererek, "30 Eylül 2023 itibarıyla ciromuz 12 milyar lira oldu. Ciromuzun yüzde 70'i ihracattan geliyor. Yeni dönemde de nakit akışımızı artırırken düşük borç düzeyi ile kendimizi karşımıza çıkabilecek fırsatlara karşı daima hazır hissetmek istiyoruz. Aynı zamanda risklere karşı da korunaklı bir hale geleceğiz." dedi.
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