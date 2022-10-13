Odalar arasında kardeşlik protokolü imzalandı - Son Dakika
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Odalar arasında kardeşlik protokolü imzalandı

13.10.2022 12:50
Odalar arasında kardeşlik protokolü imzalandı

Sivas heyeti, Gebze temasları çerçevesinde Cazibe Merkezi dahiline alınan Demirağ OSB ile Kocaeli Gebze Güzeller OSB arasında kardeş OSB protokolü imzalandı.

Sivas heyeti, Gebze temasları çerçevesinde Cazibe Merkezi dahiline alınan Demirağ OSB ile Kocaeli Gebze Güzeller OSB arasında kardeş OSB protokolü imzalandı.

İmza törenine; Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Vali Yılmaz Şimşek, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve iş insanları katıldı.

Sivas'ın yatırımcıların yeni rotası olduğunu ifade eden Başkan Eken, "Sivas'ta ihracat hedefimiz 1 milyar dolar. Bunu gerçekleştirmek için öncelikli hedefimiz Sivas'ın tamamının cazibe merkezi dahiline alınmasıdır. Demirağ OSB, 6. Bölge teşvik dahilinde olduğu için şuan inanılmaz yatırımcılar geliyor. Yaklaşık 70 firmamıza yer tahsisi yaptık. 10'un üzerinde fabrikamız inşaata başladı. Bir fabrikamız üretime ve ihracata başladı. 70 fabrika üretime başladığında 20 bin kardeşimiz Demirağ OSB'de istihdam edilecek. Demirağ OSB ve Sivas'ın tamamını yatırımın gözdesi haline dönüştürmek için ilimizin valisiyle, belediye başkanıyla Odamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Protokolümüz hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra Sivaslı iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Eken ve Sivas heyeti, Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan'a ev sahipliği nedeniyle teşekkür etti. Başkan Eken, Sivas'ın yatırım imkanlarıyla ilgili bilgi vererek, iş insanlarını Sivas'a yatırım yapmaya davet etti. Sivas heyeti, Gebze, Kocaeli ve İstanbul'da çeşitli firmaları ziyaret ederek Sivas'a yatırım yapmaya davet etmesiyle program sona erdi. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sivas, Gebze, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Odalar arasında kardeşlik protokolü imzalandı - Son Dakika

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